von Eva Baumgartner

Eine Person stirbt bei Wohnungsbrand in Zürich

Bei einem Wohnungsbrand in der Züricher Bertastraße ist ein Mensch tot geborgen worden. Das Feuer sei am Dienstag in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen, teilt die Kantonspolizei mit. Da die Haustüre verschlossen war, mussten die Feuerwehrmänner mit einer Anstellleiter über ein Zimmerfenster in die Wohnung einsteigen, um ein teilweise in Vollbrand stehendes Zimmer löschen zu können. Wenig später wurde eine tote Person aufgefunden, deren Identität noch nicht feststeht. Der Schaden wird auf 80 000 Franken geschätzt.

Diebe erbeuten in Zürich Brillen im Wert von 100 000 Franken

Bei einem Einbruch in ein Züricher Optikergeschäft wurden Brillengestelle im Wert von mehr als 100 000 Franken gestohlen. Noch fehlt jede Spur von den Tätern. Es soll sich bei der Beute um mehrere Hundert Brillenfassungen der Edelmarken Dior, Lensvision, Chanel, Chrome Hearts, Linda Farrow und andere handeln, so die Polizei. Der Einbruch in das Geschäft am Limmatquai wurde von Samstagabend auf Sonntagmorgen verübt. Die Polizei bittet Personen, die in der Nähe Limmatquai/Mühlegasse Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.

Polizei erwischt Trickdieb in Lenzburg auf frischer Tat

Die Polizei hat in Lenzburg einen Trickdieb festgenommen. Er hat versucht, mehrere Senioren in Lenzburg zu bestehlen und wurde dabei von einem Bankangestellten beobachtet. Dem Zeugen war aufgefallen, dass ein Mann vor der Bank auf verdächtige Art mehrere ältere Passanten ansprach und informierte deshalb sogleich die Polizei, die dann den Trickdieb wenig später ganz in der Nähe ausfindig machte. Der 38-Jährige, so die Polizei, hatte die Beute in Höhe von 250 Franken noch bei sich, allerdings vom Diebstahlopfer fehlt noch jede Spur.

Spaziergänger finden tote Frau an der Limmatpromenade in Baden

Passanten fanden am Montagnachmittag an der Limmatpromenade in Baden eine tote Frau. Wie die „Aargauer Zeitung“ schreibt, wurde die Leiche im Wald am Steilhang der Promenade nahe Oelrain gegen 14.15 Uhr von Spaziergängern entdeckt. Die verständigte Polizei sperrte umgehend das Gelände zwischen Promenadenlift und Bäderquartier sowie teilweise beim unteren Bahnhofsplatz ab. Auf Anfrage bestätigte der Polizeisprecher den Leichenfund, auch dass die Identität der Frau geklärt sei. Die Polizei geht nicht von einem Tötungsdelikt aus.