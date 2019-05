von Eva Baumgartner

Suche mit Wärmebildkamera und Helikopter

Mit einer Hundertschaft von Polizeibeamten wird nach einem vermissten Jogger in Zürich gesucht. Der Mann verließ am Sonntagnachmittag seine Züricher Wohnung und kehrte nicht mehr zurück. Nach Eingang der Vermisstenmeldung suchten laut Polizei mehr als 100 Polizeibeamte mit Diensthunden fieberhaft nach dem Vermissten. Auch eine Wärmebildkamera und ein Helikopter sind im Einsatz. Trotzdem konnte der 33-Jährige bislang nicht gefunden werden. Verschiedenste Hinweise seien bisher eingegangen, jedem einzelnen werde nachgegangen.

Bierflaschen blockieren die Autobahn A 3 bei Rheinfelden

Ein Sattelzug, beladen mit Bierkisten, verlor am Montagmorgen an der Autobahnausfahrt der A3 Rheinfelden Ost einen Großteil seiner Ladung, sodass unzählige volle Bierflaschen auf die Fahrbahn fielen und zeitweise zur kompletten Sperrung der Ausfahrt für den Verkehr führten. Wie die Polizei berichtet, war der Fahrer unterwegs nach Rheinfelden, als in der engen Ausfahrt, aufgrund der ungenügenden Sicherung, die Ladung in Bewegung kam und die Plane unter der Belastung nachgab. Der verantwortliche 38-jährige Fahrer kassierte eine Anzeige.

Von 424 Autofahrern erhalten bei einer Kontrolle der Kantonspolizei 226 eine Geldbuße

Bei der Aktion der Kantonspolizei gegen Ablenkung am Steuer wurden von insgesamt 424 kontrollierten Autofahrern 226 mit einer Geldbuße belegt. Laut Polizei fiel die Bilanz der Kontrolle ernüchternd aus: 100 Fahrer erhielten eine Buße, weil sie ohne Freisprecheinrichtung telefonierten. 80 Bußen gab es, weil Autofahrer nicht angegurtet waren. Weitere Verstöße betrafen unter anderem Fahren auf der Autobahn ohne Vignette und fehlende Kontrollschilder. Neun Personen, die während des Fahrens am Handy hantierten, erhielten zudem eine Anzeige.

Die Polizei hilft auch bei Insektenschwärmen

Meldungen über wandernde und eingenistete Insektenschwärme sind in der Vergangenheit vermehrt bei der Kantonspolizei Schaffhausen eingegangen. Demnach meldeten sich mehrere Betroffene, in deren Häusern sich Insektenschwärme eingenistet haben und so für Unsicherheit gesorgt hätten. Wie die Polizei mitteilt, sei besonders im Frühjahr das Auftreten von Bienen-, Wespen- und Hornissenschwärmen nichts Ungewöhnliches. Dennoch können sich besorgte Bürger bei der Polizei melden, die bei Bedarf Insektenspezialisten und Imker vermittelt.