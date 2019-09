von Eva Baumgartner

Die Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg, die am Mittwoch in Buchs von Experten entschärft wurde, ist bereits vor einiger Zeit von einer Privatperson bei der Kantonspolizei Aargau am Posten der Laurenzenvorstadt in Aarau abgegeben worden. Wie die „Aargauer Zeitung“ berichtet, wurde die Splitterbombe dort zwischengelagert, ohne dass jemand bemerkt hätte, um welch gefährliches Objekt es sich dabei handelt. Erst auf dem Transport durch Aarau nach Buchs sei festgestellt worden, dass es sich um eine scharfe und damit gefährliche Bombe handelte.

100 000 Franken Schaden bei Zusammenstoß von vier Fahrzeugen

Zwischen Rupperswil und Wildegg, Bezirk Lenzburg, sind vier Personenwagen zusammengestoßen, dabei ist ein Schaden von rund 100 000 Franken entstanden. Laut Polizei fuhr der Verursacher, ein 45-jähriger Mann aus der Region, außerorts von Rupperswil auf der Aaretalstraße in Richtung Wildegg. Dort fuhr er in das Heck des vor ihm in einer Kolonne stehenden Autos, das wiederum aufgrund des Aufpralls auf zwei weitere Wagen krachte. Warum der Unfallverursacher, der leicht verletzt wurde, die stehende Kolonne nicht bemerkt hatte, wird noch ermittelt.

Im Kanton Schaffhausen haben Einbrecher teure Augenarztapparaturen gestohlen

In der Nacht auf Donnerstag haben Unbekannte beim Einbruch in eine Augenarztpraxis hochwertige Augenarztapparaturen gestohlen. Wie die Polizei berichtet, hebelten die Einbrecher in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mit Gewalt ein Fenster einer Arztpraxis am Schaffhauser Bachstieg auf. Sie durchsuchten die Räume und entwendeten medizinische Geräte im Wert von mehreren Tausend Franken. Auch die durch den Einbruch entstandenen Schäden sind laut Polizei beträchtlich. Die Kantonspolizei bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise.

Abstimmung über Fusion zur Großgemeinde im Aargau steht an

Neun Gemeinden in der Region Bad Zurzach entscheiden am Sonntag über ihren Zusammenschluss zur Großgemeinde Zurzach. 4300 Stimmberechtigte in Bad Zurzach, Baldingen, Böbikon, Kaiserstuhl, Mellikon, Rekingen, Rietheim, Rümikon und Wislikofen sind zur Wahl aufgerufen. Damit der Zusammenschluss zustande kommt, so die „Aargauer Zeitung“, müssen Bad Zurzach sowie mindestens vier weitere Gemeinden ein Ja in die Urne legen. Bei einer Fusion würde die mit 29 Quadratkilometern flächenmäßig größte Gemeinde im Aargau entstehen.