von eva baumgartner

Todesopfer vom Kellerbrand jetzt identifiziert

Das Todesopfer, das am vergangenen Donnerstag nach einem Kellerbrand in der Birmersdorferstraße in Zürich-Wiedikon gefunden worden ist, ist identifiziert. Wie die Polizei bekannt gibt, handelt sich um den Geschäftsführer des Pubs, das sich im gleichen Gebäude befindet. Ob der Mann durch den Brand ums Leben kam oder eine andere Todesursache vorliegt, ist nach wie vor unklar. Auch Angaben zur Brandursache machte die Stadtpolizei nicht. Aber nach ersten Erkenntnissen der Brandermittler kann eine Brandstiftung ausgeschlossen werden.

Drei Hausbewohner bei Brand verletzt

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Winterthur-Seen sind am Mittwochmorgen drei Hausbewohner verletzt worden. Sie wurden, so berichtet die Kantonspolizei, mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht. Insgesamt mussten fünf Bewohner und zwei Katzen evakuiert werden. Demnach ist der Brand in einer Erdgeschosswohnung ausgebrochen. Obwohl die Feuerwehr das Feuer schnell löschen konnte, ist durch Ruß und Rauch großer Schaden entstanden. Die Schadenshöhe dürfte sich auf mehrere Zehntausend Franken belaufen.

Unbekannte verwüsten vier Wohngebäude

In vier leerstehenden Wohnblöcken in Wallisellen, Bezirk Bülach, hinterließen unbekannte Täter eine Spur der Verwüstung. Laut Polizei standen die sanierungsbedürftigen Wohnblöcke seit längerer Zeit leer. Die Täter sind, so vermutet die Polizei aufgrund der Spuren, mehrmals bis zum vergangenen Dienstag in die leerstehenden Häuser eingebrochen. Dort zertrümmerten sie Möbel und Installationen. Zudem versprayten sie noch Wände, Böden und Decken. Ebenso verschmutzten sie die Treppenhäuser durch den Gebrauch von Feuerlöschern.

Streufahrzeug baut selbst einen Unfall

Erneut ist ein Fahrzeug des Winterdienstes verunglückt und musste in einer aufwändigen Bergungsaktion geborgen werden. Wie die Kantonspolizei mitteilt, kam das Salzstreufahrzeug am frühen Mittwochmorgen auf dem Benkerjoch bei Küttigen, Bezirk Aarau, von der Straße ab und kippte um. Der Fahrer sei bei dem Unfall unverletzt geblieben. Die Passstraße musste zur Bergung komplett gesperrt werden. Bereits am Wochenende verunglückte ein anderes Streufahrzeug in Hägglingen, Bezirk Bremgarten, dabei wurde der Fahrer leicht verletzt.