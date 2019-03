von Eva Baumgartner

Weil sich ein Anwohner über den Lärm der Feuerwehr Bremgarten geärgert hat, hat er die Polizei alarmiert. Laut „Aargauer Zeitung“ führte die Feuerwehr eine in der Nachbarschaft angekündigte Übung mit Geräten wie Motorsägen und Trennscheiben durch, als die wegen der Ruhestörung ausgerückte Patrouille vor dem Gerätehaus stand. Die Feuerwehr durfte weiter üben. Beim Kommandanten blieb aber ein übler Nachgeschmack zurück. Er kommentierte: „Schlimmer sind die Beschimpfungen oder auch Behinderungen bei Verkehrseinsätzen.“

Ein Radfahrer schlägt der Beifahrerin in einem Auto ins Gesicht

Bei einer Auseinandersetzung im Abendverkehr hat ein Radfahrer der Beifahrerin in einem Wagen ins Gesicht geschlagen. Laut Polizeibericht kam es am Donnerstag in Aarau im Bereich Entfelderstraße und Obere Vorstadt zu der Auseinandersetzung. Demnach ergab die Befragung des 60-jährigen Autofahrers und seiner 58-jährigen Beifahrerin, dass ein E-Bike-Fahrer bei einem versuchten Abbiegemanöver habe ausweichen müssen. Daraufhin habe er angehalten und der Beifahrerin unvermittelt ins Gesicht geschlagen, um dann sofort davonzufahren.

Der Zoll findet bei einer Kontrolle eindeutige Einbruchswerkzeuge

Schweizer Zollbeamte haben am Grenzübergang Rheinfelden-Autobahn fünf mutmaßliche Einbrecher erwischt. Laut Zollverwaltung wurde bei Fahrzeugkontrollen Einbruchswerkzeug sichergestellt. Unter den Verhafteten war ein 45-jähriger Mann, der am Dienstag versuchte, in die Schweiz einzureisen. In seinem Auto fanden sich laut Zoll mehrere Einbruchswerkzeuge, außerdem war er zur Verhaftung ausgeschrieben. Bereits vier Tage zuvor sind an gleicher Stelle vier Männer gestoppt worden, die mit tragbaren Gasbrennern im Wagen erwischt wurden.

Die Höchststrafe nach Jugendstrafrecht wurde für eine vorsätzliche Tötung verhängt

Ein heute 20-jähriger Aargauer, der einen 18-jährigen Mann erschossen hatte, ist vom Jugendgericht Baden zur Höchststrafe nach Jugendrecht verurteilt worden. Er muss wegen vorsätzlicher Tötung vier Jahre ins Gefängnis. Wie die „Aargauer Zeitung“ schreibt, hatte der damals 17-jährige Täter im Jahr 2016 im Wald von Fislisbach sein Opfer mit einem Karabiner erschossen. Als Tathintergrund wird ein Drogengeschäft vermutet. Das Opfer hatte nach Angaben seiner Mutter mit Marihuana gehandelt. Sie hatte ihren Sohn damals zum Treffen im Wald gefahren.