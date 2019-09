Kanton Aargau vor 1 Stunde

Blick in die Schweiz: Die Altstadt von Aarau entgeht nur knapp einer Brandkatastrophe

Ein Brand in der Aarauer Rathausgasse hat am Dienstagabend die Feuerwehr in Atem gehalten. Die Polizei in der Schweizer Nachbarschaft des Kreises Waldshut hatte wiederum mit einer Splitterbombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Buchs zu kämpfen.