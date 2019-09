von Eva Baumgartner

Helikopter transportiert Limmatsteg zwischen Baden und Obersiggenthal

Laut und stürmisch war die Demontage des Limmatsteges zwischen Baden und Obersiggenthal. Die Fußgänger- und Radfahrbrücke wurde am Freitag mit einem Helikopter abtransportiert. Während der spektakulären Aktion waren die Anwohner angehalten, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Haustiere nicht aus dem Haus zu lassen. Der Limmatsteg wird für rund zehn Millionen Franken saniert. Die 50 Jahre alte Brücke muss saniert und verstärkt werden, da sie zukünftig die Fernwärmeleitungen von Turgi zum Fernwärmenetz Baden tragen soll.

Neue Panzernashornkuh im Basler Zoo

Im Basler Zoo ist die neue Panzernashornkuh Shakti aus dem Zoo Pilsen angekommen. Laut Pressemitteilung des Zoos hat sie sich in kürzester Zeit gut eingelebt. Sie verstehe sich mit ihren Artgenossen sehr gut, auch mit dem Bullen Jaffna. Mit ihm soll die Nashornkuh für Nachwuchs sorgen. Der Zoo führt seit 1972 das Internationale Zuchtbuch und koordiniert das Zuchtprogramm für Panzernashörner, dessen Zweck es ist, Inzucht zu vermeiden. Panzernashornkühe werden mit etwa vier Jahren geschlechtsreif. Die Tragzeit beträgt 480 Tage.

Festnahme nach Schüssen auf 29-Jährigen

Der mutmaßliche Täter, der in Basel mehrere Schüsse auf einen 29-Jährigen abfeuerte und ihn dadurch verletzte, ist laut Staatsanwaltschaft verhaftet worden. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft. Ende Juni soll der Festgenommene in der Brombacherstrasse in Basel sein Opfer mit mehreren Schüssen niedergestreckt haben, dessen Begleiter blieb unverletzt. Die damals sofort ausgelöste Großfahndung blieb erfolglos. Die Ermittlungen führten schließlich zum 31-jährigen mutmaßlichen Täter. Opfer und Täter sollen sich laut Staatsanwaltschaft gekannt haben.