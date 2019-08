von Eva Baumgartner

Zahlreiche Brände, verursacht durch Feuerwerkskörper, die anlässlich des Schweizer Nationalfeiertages gezündet wurden, haben Polizei und Feuerwehr im Aargau auf Trab gehalten. Etwa 20 Feuer wurden gemeldet, darunter bei einem Fahrradunterstand in Buchs, einem Stoppelfeld in Stilli, bei einigen Hecken und sonstige Kleinbrände. Ein Mann erlitt Brandverletzungen im Gesicht, als er mit Böllern hantierte, ein anderer musste wegen Hörbeschwerden ärztlich versorgt werden. Zudem gingen zahlreiche Meldungen über Ruhestörung ein.

Biber beißt Hund in der Aare

Die Begegnung mit einem Biber in der Aare hatte für einen Hund böse Folgen: Der Labrador musste mit 16 Bissen in der Tierklinik verarztet werden. Laut Schweizer Medien ereignete sich die Biberattacke in der Aare bei Aarau. Beim Bad im Fluss kam die zwölfjährige Hündin dem Biber wohl zu nahe, sodass der Biber sich vermutlich bedroht fühlte. Da zahlreiche Biber im Frühjahr und Sommer Nachwuchs haben, den sie vor vermeintlichen Feinden schützen oder auch einfach ihr Revier verteidigen wollen, sollten Mensch und Tier auf Abstand mit dem Nager gehen.

Im Kanton Zürich gab es einen spektakulären Unfall

Vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit ist es am Mittwoch zu einem spektakulären Autounfall in Niederhasli, Bezirk Dielsdorf, gekommen. Der Fahrer verlor laut Polizei in einer Kurve wegen zu hohen Tempos die Kontrolle über das Auto und kam von der Straße ab. Das Fahrzeug überschlug sich in einem Maisfeld, krachte dann gegen einen Baum und blieb schließlich am Zaun eines Fußballplatzes liegen. Gerade noch rechtzeitig konnten die beiden Wageninsassen im Alter von 19 und 21 Jahren die Limousine verlassen, bevor sie in Flammen aufging.

Brutale Schlägerei in Züricher Gaststätte

Bei einer brutalen Schlägerei ist in einer Züricher Gaststätte ein 41-jähriger Mann schwer verletzt worden. Zu der Auseinandersetzung kam es laut Polizei am Donnerstag in der Mittagszeit in einem Lokal im Züricher Kreis vier. Die sofort alarmierte Polizei hat dort einen verdächtigen Mann festgenommen, ein zweiter mutmaßlicher Mittäter wurde in der nahen Umgebung identifiziert und ebenfalls verhaftet. Noch sind der genaue Tathergang sowie die Hintergründe unklar, deshalb bittet die Polizei Zeugen der Auseinandersetzung um sachdienliche Hinweise.