von Eva Baumgartner

Keine Wölfe mehr im Basler Zoo

Nachdem die letzten beiden Wölfe des alten Rudels im Basler Zoo eingeschläfert werden mussten, wird es keine Wolfsgehege mehr geben. Die beiden 2005 im Zoo geborenen Wölfe waren mit 14 Jahren sehr alt und litten zunehmend an massiven Altersbeschwerden. Zuletzt habe die Lebensqualität der beiden sehr abgenommen. Daher habe der Zoo beschlossen, sie zu erlösen, dies bestätige die Zooleitung auf Anfrage eines Online-Portals. Die Wolfsanlage soll künftig anderen Tieren als Behausung dienen. Dieser Beschluss sei schon vor einigen Jahren gefasst worden.

Unbekannte zerstechen Reifen und zerkratzen Autos

In der Nacht auf Freitag wurden in Mellingen, Bezirk Baden, drei Autos von unbekannten Tätern beschädigt. Wie die Kantonspolzei bekannt gibt, haben die Unbekannten bei drei an der Jurastrasse sowie an der Kreuzzelgstrasse geparkten Wagen alle Reifen zerstochen und bei einem Auto die Motorhaube zerkratzt. Dabei sei ein Sachschaden von rund 1500 Franken entstanden. Hinweise bezüglich der Täter oder deren Motiv bestehen zurzeit keine. Personen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Feststellungen gemacht haben werden gebeten, sich zu melden

Zwei Passanten stören Feuerwehrübung in Schaffhausen

Zwei Passanten haben am Samstagnachmittag die Hauptübung der Feuerwehr Stadt Schaffhausen gestört. Wie die Kantonspolizei mitteilt, haben eine 19-Jährige und ein 17-jähriger verschiedene Passanten, Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei sowie Zuschauer aus bislang unklaren Gründen attackiert. Die beiden Angreifer konnten schließlich durch Passanten, Feuerwehrmänner und Polizisten gestoppt werden. Beim Vorfall wurden mehrere Personen verletzt. Die Polizei sucht zur Klärung des Sachverhalts Video- oder Bildaufnahmen der Bevölkerung.

Bauernverband rät von Fungizid-Einsatz ab

In den Gemeinden Wohlen, Villermergen und Waltenschwil (Region Freiamt) wurden drei Wasserpumpwerke aufgrund der hohen Konzentration des Pflanzenschutzmittels Chlorothalonil abgestellt oder werden nur noch reduziert betrieben. Der Aargauer Bauernverband rät deshalb, das Fungizid nicht mehr zu verwenden. Laut „Aargauer Zeitung“ galt bis im Frühsommer Chlorothalonil als harmlos und durfte als Fungizid gegen Pilzbefall eingesetzt werden. Schweizweit sorgte jedoch das Pestizid für Schlagzeilen, weil es krebserregend sein kann.