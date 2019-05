von Eva Baumgartner

Damhirsche fliehen aus Gehege durch zerstörten Zaun

In Wettingen haben Unbekannte den Weidezaun eines Damhirschgeheges durchgeschnitten, sodass in den dortigen Wäldern jetzt 40 Damhirsche frei herumlaufen. Laut „Aargauer Zeitung“ droht den freilaufenden Tieren, wenn sie nicht wieder in ihr Gehege zurückgebracht werden können, nach dem Jagdgesetz der Tod. Demzufolge dürfen artfremde Tiere nicht ausgewildert werden. In dem Hirschgehege hält der Züchter 150 Damhirsche. Da viele Muttertiere trächtig sind und nicht getrieben werden dürften, gestaltet sich die Rückführung extrem schwierig.

Rollerfahrer kommt bei Unfall bei Boswil ums Leben

Bei einem schweren Verkehrsunfall bei Boswil, Bezirk Muri, ist ein Rollerfahrer ums Leben gekommen. Zum Unfallhergang informiert die Kantonspolizei, dass der Rollerfahrer am frühen Freitagmorgen von Boswil in Richtung Wohlen unterwegs war, dabei kam es zu einer frontalen Kollision außerhalb von Boswil mit einem Personenwagen. Bei dem Unglück wurde der Rollerfahrer so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die genaue Unfallursache ist noch unklar. Die stark befahrene Bünztalachse war für Stunden in diesem Bereich gesperrt.

62-Jähriger löst in Spreitenbach einen Großeinsatz der Polizei aus

In einer Wohnsiedlung in Spreitenbach, Bezirk Baden, kam es am Donnerstagabend zu einem großen, mehrstündigen Polizeieinsatz, berichtet die „Aargauer Zeitung“. Auslöser war ein Notruf bei der Polizei, dass ein Mann, der über Schusswaffen verfüge, sich selbst gefährde. Dazu erklärte der Polizeisprecher, dass der 62-Jährige die Wohnung zuerst nicht verlassen wollte, schließlich aber doch sein Vorhaben aufgab. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und mit einer leichten, selbst zugefügten Verletzung ins Krankenhaus gebracht.