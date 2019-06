von Eva Baumgartner

Temperaturen von bis zu 39 Grad erwartet

Das Bundesamt für Meteorologie hat die Hitzewarnungen für die Region Basel, den Aargau und Teile des Wallis von Stufe 3 auf 4 erhöht. Da ab Wochenmitte sehr heiße Luft in die in die Schweiz gelange, dürften, so die „Aargauer Zeitung“, bisherige Hitzerekordwerte wanken. Bei den Warnregionen 4 am Hochrhein handele es sich um Basel, Rheinfelden und Frick-Leibstadt. Gefahrenstufe 4 bedeutet große Gefahr. In diesen Zonen muss mit Höchstwerten von 35 bis 39 Grad gerechnet werden, für die Gefahrenstufe 3 gilt eine Temperaturspanne von 32 bis 37 Grad.

Lauchringen „Herzlich und aufopfernd“, so beschreibt der Weltreisende Christian Adeler aus Lauchringen seine Gastgeber in Bosnien Das könnte Sie auch interessieren

Fahrer verletzt Fußgängerin in Effretikon und flüchtet

Die Polizei fahndet nach einem Autofahrer, der in Effretikon, Bezirk Pfäffikon, auf dem Fußgängerweg eine Frau angefahren hat und Fahrerflucht beging. Aufgrund ihrer Verletzungen musste die Fußgängerin ins Krankenhaus gebracht werden. Laut Polizeiangaben ereignete sich der Unfall am Samstagnachmittag. Demnach kam der Fahrer einer schwarzen Limousine von der Straße ab, geriet auf den abgegrenzten Fußweg und erfasste dort die 45-Jährige. Statt sich um die Verletzte zu kümmern, flüchtete der Unbekannte und fuhr in Richtung Effretikon davon.

Frei Verfügbar Die kostenlose Morgen-Mail aus Waldshut-Tiengen: Ihr Start in den Tag mit den Lokalthemen am Morgen Das könnte Sie auch interessieren

Turnfest in Aarau endet ohne große Zwischenfälle

Die Kantonspolizei Aargau hat ein positives Fazit des Eidgenössischen Turnfests in Aarau gezogen. An beiden vergangenen Wochenenden waren jeweils an die 200 000 Personen auf dem Festgelände. Bei den durchaus arbeitsintensiven Einsätzen nachts, so teilt der Mediensprecher der Kantonspolizei mit, ging es primär um Streitereien, Schlägereien und Diebstähle. Ein Großteil der Übeltäter sei alkoholisiert gewesen, mehrheitlich handelte es sich dabei aber um Festbesucher und nicht um Teilnehmer. Das Fest fand zum siebten Mal in Aarau statt.