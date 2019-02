von Eva Baumgartner

Eine Streifenpatrouille der StadtpolizeiZürich hat am Samstagmorgen einen bewusstlosen Mann mit schweren Kopfverletzungen gefunden. Laut Polizei lag der Verletzte auf der Straße in der Nähe einer Bar in der Langstraße in Höhe der Marmorgasse. Nach ersten Ermittlungen der Polizei hatte der 41-Jährige eine Auseinandersetzung in und außerhalb der Gaststätte. Er musste mit unbekannten Kopfverletzungen durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Die Hintergründe und der Ablauf des Geschehens sind noch unklar und müssen noch ermittelt werden.

Ungebetene Gäste haben in Zürich auf einer Party eine Schlägerei angezettelt

Eine Gruppe junger Männer, die in der Nacht auf Sonntag in Zürich nicht zu einer privaten Party eingelassen wurde und deshalb eine Schlägerei anzettelte, hat mehrere Polizeipatrouillen auf den Plan gerufen. Bei der Auseinandersetzung wurden mehrere Personen leicht verletzt. Laut Stadtpolizei wurden fünf der ungebetenen Gäste verhaftet. Dabei handelt es sich um junge Männer im Alter zwischen 15 und 17 Jahren. Sie wurden nach der Auseinandersetzung in der näheren Umgebung festgenommen. An der Schlägerei waren rund ein Dutzend Personen beteiligt.

Die Sorgen um frierende Schafe im Kanton Aargau sind unbegründet

Weil angeblich seine 150 Schafe auf der Winterweide frieren, wird ein Landwirt aus Mägenwil (Bezirk Baden) des Öfteren beim kantonalen Veterinärdienst angeschwärzt. Laut "Aargauer Zeitung" habe der 34-jährige Schafhalter regelmäßig Besuch von Polizei und Veterinärdienst. Letzterer bescheinigt dem Landwirt aber keinerlei Verstöße gegen das Tierschutzgesetz. Demnach sei die Sorge bei ausgewachsenen Schafen völlig unbegründet. Manche Bürger reagieren schlichtweg überbesorgt. Einzig bei neugeborenen Lämmern könnte bei eisiger Kälte Gefahr bestehen.