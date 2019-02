von Eva Baumgartner

Brand zerstört Restaurant komplett

Bei einem Brand in Villmergen, Bezirk Bremgarten ist ein italienisches Restaurant komplett zerstört worden. Das Feuer im Industriegebiet wurde am späten Montagabend gegen 22.30 Uhr von mehreren Passanten gemeldet. Die sofort ausgerückte Feuerwehr fand das Gebäude in Vollbrand vor und konnte nur noch dafür sorgen, dass angrenzende Häuser und Gebäude von den Flammen verschont blieben. Da am Montag das Restaurant geschlossen war, kamen weder Gäste noch Personal Schaden. Zur Brandursache sind laut Polizei noch keine Angaben möglich.

Polizei warnt vor Hundegift-Ködern

Die Kantonspolizei Zürich warnt Hundehalter, die im Züricher Unterland mit ihrem Hund unterwegs sind, vor ausgelegten, vergifteten Ködern. Laut Angaben der Polizei hat ein Spaziergänger am vergangenen Donnerstag eine Wurst gefunden, die nachweislich Rattengift enthielt. Des Weiteren sei bereits Ende Januar ein Hund mit Vergiftungserscheinungen behandelt worden, dessen Besitzerin erstattete Anzeige. Die Polizei warnt deshalb alle Hundehalter eindringlich, darauf zu achten, dass ihre Vierbeiner nichts vom Boden aufnehmen.

Mann überfällt und verletzt Frau

Der Notruf einer Frau alarmierte am frühen Dienstagmorgen die Stadtpolizei Zürich. Laut Polizeibericht gab die Frau an, dass ein Mann ihr mehrfach mit einem stumpfen, harten Gegenstand auf den Kopf geschlagen habe und dann geflüchtet sei. Die Attacke ereignete sich im Züricher Langstraßenquartier. Die zu Hilfe gerufene Polizeipatrouille fand die verletzte Frau an der Sihlhallenstraße. Aufgrund ihrer Beschreibung konnte kurze Zeit später ein verdächtiger Mann festgenommen werden. Die Hintergründe und der Tatablauf werden noch ermittelt.

Lasterfahrer verunglückt schwer

Bei einem Arbeitsunfall in einer Kiesgrube ist ein Lastwagenfahrer schwer verunglückt. Laut Polizei ereignete sich der Unfall in einer Kiesgrube bei Zeiningen, Bezirk Rheinfelden. Demnach stand der Muldenkipper auf einer schmalen Piste oberhalb eines Abhanges, als der Fahrer die Mulde anheben wollte. Unter dem Gewicht des schweren Fahrzeugs muss der Untergrund nachgegeben haben, sodass es umkippte und der 75-Jährige dabei aus der Kabine geschleudert wurde. Der Schwerverletzte wurde erst eine Stunde nach dem Unglück aufgefunden.