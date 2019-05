von Eva Baumgartner

Radfahrer in Winterthur kollidiert mit der Bahnschranke

Trotz Wechselblinklicht und Signalton ist ein Radfahrer am Sonntagnachmittag in Winterthur-Wülflingen über den Bahnübergang gefahren. Dabei blieb der 46-jährige Mann mit dem Kopf an der Bahnschranke hängen und kam dadurch zu Fall, so die Mitteilung der Polizei. Der Radfahrer zog sich bei der Kollision mit der sich herabsenkenden Bahnschranke leichte bis mittelschwere Kopfverletzungen zu und musste infolgedessen mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht werden. Erste Abklärungen ergaben, dass der Mann deutlich alkoholisiert war.

Region Wir haben vom Schwarzwald bis zum Bodensee gesucht… keine Spur von dieser Seite Das könnte Sie auch interessieren

27-Jähriger verletzt sich bei Sturz mit Roller in Männehof schwer

Aus noch ungeklärten Gründen ist ein 27-jähriger Mann am Sonntagabend in Männedorf, Bezirk Meilen, mit seinem Motorroller gestürzt. Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Zum Unfallhergang teilt die Polizei mit, dass der 27-Jährige spätabends mit dem Motorroller unterwegs auf der Seestraße in Richtung Stäfa war. In einer leichten Linkskurve touchierte er dabei den rechten Trottoirrand und kam zu Fall. Wegen des Unfalls musste die Seestraße für mehrere Stunden gesperrt werden. Der Verunglückte, so erwies sich, hatte keinen Führerschein.

Waldshut-Tiengen Abschaltung Schweizer Sender: Neue Lizenz könnte Schlupfloch für Fernsehzuschauer im deutschen Grenzgebiet öffnen Das könnte Sie auch interessieren

Raubüberfall von Neuenhof ist aufgeklärt – dank Hinweise der Bürger

Hinweise aus der Bevölkerung führte die Polizei auf die Spur des Mannes, der versucht hatte, ein Modegeschäft in Neuenhof, Bezirk Baden, zu überfallen. Laut Angaben der Kantonspolizei sitzt der 61-Jährige nun in Haft. Der mutmaßliche Täter hatte Ende April mit einem Messer in der Hand versucht, das Geschäft auszurauben. Aufgrund der Gegenwehr und der lauten Schreie der Inhaberin scheiterte der Überfall. Letztlich führten Hinweise aus der Bevölkerung zur Verhaftung. Der Täter zeigte sich geständig und wird nun wegen versuchten Raubes angeklagt.