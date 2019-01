von eva baumgartner

Wilde Verfolgungsjagd auf der Autobahn

Ein alkoholisierter Autofahrer, der am Montag versucht hatte, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen, war nicht nur ohne Führerschein unterwegs, sondern auch dreifach zur Verhaftung ausgeschrieben. Laut Polizeiangaben wollte eine Patrouille den Autofahrer beim A1-Anschluss Aarau-West kontrollieren, der jedoch gab Vollgas und flüchtete. Auf seiner Flucht überholte er mehrere Fahrzeuge rechts auf dem Pannenstreifen der Autobahn. Nach einer Verfolgungsjagd gab der stark alkoholisierte 41-Jährige schließlich auf. Er wurde sofort verhaftet.

Radfahrer wird bei einer Kollision mit einem Wagen schwer verletzt

Bei einem schweren Unfall in Felsenau, Bezirk Zurzach, bei dem ein Fahrradfahrer aus völlig unklaren Gründen mit einem Personenwagen zusammenstieß, wurde der 59-jährige Radfahrer schwer verletzt. Er musste mit dem Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden. Laut Polizei ereignete sich der Unfall am Dienstagabend. Der beteiligte Autofahrer war unterwegs von Koblenz in Richtung Leibstadt, als es bei der Einmündung der Bahnhofstraße in die Rheintalstraße zu dem folgenschweren Zusammenstoß kam. Die Kantonsstraße war für Stunden gesperrt.