von Eva Baumgartner

Lastwagenfahrer bei Zusammenstoß mit Tram in Zürich schwer verletzt

Ein heftiger Zusammenstoß zwischen einer Tram und einem Lastwagen in der Züricher Albisriederstraße führte zu sechs leicht verletzten Fahrgästen und einem schwer verletzten Lastwagenfahrer. Bei dem Unfall entgleiste die Tram, krachte zuerst in einen Baum und dann in eine Mauer. Der 54-jährige Lastwagenfahrer war laut Polizeiangaben in seiner Kabine eingeklemmt, er musste von der Feuerwehr befreit und mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht werden. Insgesamt wurden 14 Personen von Sanitätern und Notärzten betreut und behandelt.

Fahrer in Magden löscht in Brand geratenes Fahrzeug selbst

Ein Autobesitzer bemerkte am Donnerstagabend, dass aus seinem in Magden, Bezirk Rheinfelden, am Straßenrand geparkten Auto plötzlich Rauch aufstieg. Ohne auf die Feuerwehr zu warten, begann er kurzentschlossen, sofort seinen Wagen mithilfe eines Angehörigen zu löschen. Den beiden Männern gelang es, das Feuer zu löschen. Den Sachschaden von rund 15 000 Franken konnten sie jedoch nicht verhindern. Wie die Kantonspolizei zwischenzeitlich ermittelte, liegt die die Ursache wahrscheinlich in vorsätzlicher Brandstiftung.

Autofahrer kommt bei Unfall in Dägerlen ums Leben

Bei einem schweren Unfall in Dägerlen, Bezirk Winterthur, kam am frühen Donnerstagmorgen ein 58-jähriger Autofahrer ums Leben. Zum Unfallhergang berichtet die Polizei, dass der Fahrer die Landstraße von Oberwil Richtung Hettlingen befuhr. In einer lang gezogenen Linkskurve geriet er über den rechten Fahrbahnrand hinaus und krachte frontal gegen einen Baum. Der Mann zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch am Unfallort verstarb. Die Unfallursache wird derzeit noch ermittelt.