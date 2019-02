von Eva Baumgartner

Sprung ins wasser beim Turnfest in Aarau

Am Eidgenössischen Turnfest, das im Juni in Aarau stattfinden wird, gibt es nicht nur alltägliche Sportarten zu sehen, sondern auch das außergewöhnliche wie „Waterings“, die bereits in Montreux als richtige Wettkampfart seit Jahren stattfindet. Laut „Aargauer Zeitung“ ist es eine Art von Ringturnen mit Absprung ins Wasser. Zu dieser Sportdisziplin soll eigens ein temporärer Steg in Aarau an der Spitze der Kraftwerksinsel gebaut werden. In die Bewertung fließt ein, wie originell, wie schwierig der Abgang und wie sauber das Eintauchen ist.

Hoher Schaden bei Brand in Bäckerei in Schinznach-Dorf

Ein Brand in einer Bäckerei in Schinznach-Dorf (Bezirk Brugg) löste einen großen Feuerwehreinsatz aus. Laut Polizeiangaben bemerkte der Bäcker bei Arbeitsbeginn in der Nacht auf Donnerstag ein merkwürdiges Knistern und entdeckte daraufhin lodernde Flammen im Abluftrohr des Backofens. Die alarmierte Feuerwehr hatte große Schwierigkeiten, aufgrund der großen Hitze und der starken Rauchentwicklung, den Glimmbrand zu löschen. Verletzt wurde beim Brand niemand. Der Schaden wird auf mehrere Zehntausend Franken geschätzt.

Überraschung bei Vaterschaftstest im Basler Zoo

Eine große Überraschung erlebte der Basler Zoo bei einem Vaterschaftstestes, der bei dem im August 2018 geborenen Orang-Utan Baby, gemacht wurde. Nicht der erwartete Vater des Affenbabys, der mit dessen Mutter in einer Gruppe lebt, ist der Erzeuger, sondern ein anderer Orang-Utan namens Vendel, der durch Gitter getrennt von dieser Affengruppe lebt. Dieses dominante Orang-Utan Männchen ist ein sogenanntes „Backenwülster-Männchen“, dessen ausladende Backenwülste auf die weiblichen Tiere unwiderstehlich wirken.

Kontrolle in Winterthur: Auf Lastwagen liegen 640 Kilogramm Schnee

Nachdem am Montag eine große von einem Lastwagen herabfallende Eisplatte einen schweren Unfall verursacht hatte, kontrollierte die Polizei tags darauf im Bezirk Winterthur vermehrt Last- und Lieferwagen. Wie die Polizei mitteilt, wurden bei dieser Kontrolle 13 Lastwagenfahrer erwischt, die ihre Fahrzeuge ungenügend von Schnee und Eis befreit hatten. Alle Fahrer mussten vor der Weiterfahrt das Eis und den Schnee vollständig entfernen und erhielten eine Anzeige. Ein Fahrer musste gar 640 Kilogramm Schnee von seinem Container-Auflieger schaufeln.