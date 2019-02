von Eva Baumgartner

19-Jähriger bei Streit vor Züricher Gaststätte schwer verletzt

Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung vor einem Züricher Lokal wurde ein junger Mann schwer verletzt. Wie die Polizei bekannt gibt, kam es Samstagnacht vor einer Gaststätte zu einem Streit zwischen mehreren Personen. Dabei wurde das 19-jährige Opfer durch Messerstiche so schwer verletzt, dass es in äußerst kritischen Zustand im Spital notoperiert werden musste. Der mutmaßliche Täter und ein weiterer Beteiligter wurden kurz darauf unweit des Tatortes festgenommen. Zudem konnte die Polizei die Tatwaffe sicher stellen.

Bei einer Personenkontrolle entdeckt die Züricher Polizei eine gestohlene Uhr

Im Zürcher Hauptbahnhof sind am Donnerstag drei mutmaßliche Taschendiebe festgenommen worden. Laut Angaben der Polizei konnten sich die drei Männer im Rahmen einer Personenkontrolle nicht ausweisen und wurden deshalb auf der Wache genau kontrolliert. Dabei fand sich bei einem der Männer eine Markenarmbanduhr im Wert von mehreren Tausend Franken. Es sollte sich herausstellen, dass sie eine Stunde zuvor als gestohlen gemeldet wurde. Die drei Männer im Alter zwischen 20 und 24 Jahren hielten sich illegal in der Schweiz auf.

Zwei bewaffnete Überfälle auf Tankstellen in Wettingen und Windisch

Nach zwei bewaffneten Überfällen auf Tankstellen fahndet nun die Kantonspolizei nach dem oder den Tätern. Laut Polizei wurde am Sonntagabend eine Tankstelle in Wettingen, Bezirk Baden, von einem mit einem Messer bewaffneten unbekannten Mann überfallen. Auch eine Tankstelle in Windisch, Bezirk Brugg, wurde am Montagmorgen von einem mit einem Messer bewaffneten Räuber heimgesucht. In beiden Fällen erbeuteten die Täter mehrere Hundert Franken. Ob es sich bei beiden Malen um die gleichen Täter handelt, ist noch unklar.