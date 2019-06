von eva baumgartner

Einbruch entpuppt sich als Sachbeschädigung

Ein vermeintlicher Bankeinbruch in Birmensdorf, Bezirk Dietikon, der einen Großeinsatz der Polizei auslöste, entpuppte sich als Sachbeschädigung. Ein Anwohner meldete in der Nacht auf Dienstag den Einbruch in die Bank. Laut Polizei stellten Patrouillen vor Ort Blutspuren an einer eingeschlagenen Scheibe fest.

Waldshut-Tiengen Von Daffy Duck bis Donald Trump: Welche zum Teil kuriosen Stimmzettel der Wahlausschuss geprüft hat Das könnte Sie auch interessieren

Kurz darauf alarmierte ein Mann aufgrund von Schnittverletzungen den Ambulanz-Notruf. Es sollte sich herausstellen, dass der 33-jährige aus Verärgerung über den gescheiterten Geldbezug am Bankautomaten die Scheibe eingetreten hatte.

Aarau erwartet mehr als 65000 Turner

In Aarau laufen die Vorbereitungen für das 76. Eidgenössische Turnfest auf Hochtouren. Es findet vom 13. bis 23. Juni 2019 statt. Mehr als 65 000 Turner aus 2344 Vereinen werden an Wettkämpfen in 108 verschiedenen Disziplinen teilnehmen, so berichtet die „Aargauer Zeitung“.

Waldshut-Tiengen Die Stadt Waldshut-Tiengen ist insgesamt sicherer als im Vorjahr – das sagt zumindest die Polizeistatistik Das könnte Sie auch interessieren

Allein der Zeltplatz, auf dem bis 14 000 Tuner übernachten können, ist zehn Hektar groß. Die Organisatoren erwarten zudem etwa 150 000 Zuschauer. Außerdem sind 8000 Helfer im Einsatz. Das Gesamtbudget für den Event beträgt rund 20 Millionen Franken.

Selbstfahrender Bus nach Unfall vorerst auf Eis gelegt

Nach einem Unfall zwischen einer Radfahrerin und dem in Neuhausen selbstfahrenden Bus ist nunmehr der Betrieb des Busses vorläufig eingestellt. Laut Polizei kam es am Sonntag zu einem Zusammenstoß, bei dem die 72-jährige E-Bike-Fahrerin verletzt ins Spital gebracht werden musste. Zum Unfallhergang ist zu erfahren, dass die Frau nicht bemerkt hatte, dass der autonome Bus von der Haltestelle losfuhr, und prallte deshalb in dessen Front. Der Testbetrieb mit diesem Bus läuft seit einem Jahr auf einem nur wenige hundert Meter langen Rundkurs.

Unbekannte Täter kommen direkt durch die Wand

Mit rabiaten Methoden brachen unbekannte Täter Montagnacht in ein Restaurant am Basler Barfüsserplatz ein. Wie die Aargauer Zeitung schreibt, hatten die Einbrecher zuerst erfolglos versucht, über die eine Innentüre, dann über ein Fenster in das Lokal einzudringen. Schließlich schlugen sie mit roher Gewalt eine Wand ein. Im Restaurant stahlen sie mehrere Bedienungsgeldbeutel, über deren Inhalte noch nichts bekannt ist. Der Lokalbetreiber postete dazu auf Facebook humorvoll: „Unsere Küche ist so gut, da kommen die Gäste sogar in der Nacht...“