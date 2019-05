von Eva Baumgartner

Forderung nach Impfpflicht auch aus dem Kanton Aargau

Die Aargauer Gesundheitspolitikerin und Nationalrätin Ruth Humbel fordert, dass ein Impfzwang mit Bußensystem auf Bundesebene geprüft wird. „Wer seine Kinder nicht gegen Masern impft, ist asozial“, so wird die Politikerin von der „Aargauer Zeitung“ zitiert. Auch eine höhere finanzielle Beteiligung an den Heilungskosten für nicht geimpfte Personen solle geprüft werden, verlangt Humbel. In der Schweiz sind 87 Prozent der Bevölkerung gegen Masern geimpft. Im Laufe des Jahres 2019 hat sich die Zahl der Masernfälle, auf derzeit 160, verdreifacht.

Kanton Aargau Blick in die Schweiz: Tierrettungsdienst ein Reh aus dem Rhein bei Schaffhausen, ein weiteres Tier kann sich selbst befreien Das könnte Sie auch interessieren

Linienbus verliert Kraftstoff und hinterlässt lange Spur

Ein Linienbus der Regionalen Verkehrsbetriebe Schaffhausen verlor am Sonntagmorgen während der Fahrt vom Depot in Neuhausen am Rheinfall zum Bahnhof Schaffhausen eine größere Menge an Dieselkraftstoff. Laut Kantonspolizei blieb dies von der 25-jährigen Busfahrerin völlig unbemerkt, so dass sie ihre Fahrt nach Ramsen fortsetzte. Dabei wurde auch in den Gemeinden Büsingen, Dörflingen, Randegg, Murbach, Buch und Ramsen die Fahrbahnen verschmutzt. In diesen Gemeinden mussten deshalb überall die Feuerwehren ausrücken.

Frei Verfügbar Die kostenlose Morgen-Mail aus Waldshut-Tiengen: Ihr Start in den Tag mit den Lokalthemen am Morgen Das könnte Sie auch interessieren

Ein Fußgänger wird bei der Baustelle am Kunstmuseum Basel verletzt

Mehrere Knochenbrüche an Arm und Bein hat ein Passant bei der Baustelle des Kunstmuseums-Parkhauses in Basel durch ein herunterfallendes Mauerteil erlitten. Auslöser war ein Bagger, dessen Arm ein Tramleitungs-Befestigungsseil herunterriss. Der Unfall ereignete sich bereits Ende April, wie Staatsanwaltschaft erst jetzt bekannt gibt. Der Passant, ein 54-Jähriger in der Region wohnhafter Mann, wurde vom Stein getroffen, als er zufällig genau zum Zeitpunkt des Arbeitsunfalles an der Baustelle beim Kunstmuseum vorbei lief.