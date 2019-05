Kanton Aargau vor 2 Stunden

Blick in die Schweiz: Achtjähriger Junge bei Unfall mit Lastwagen schwer verletzt

Bei einem Unfall mit einem Lastwagen ist ein achtjähriger Junge in Erlinsbach im Bezirk Aarau schwer verletzt worden. Was sonst noch in der Region geschah, erfahren sie hier.