von Eva Baumgartner

Zwei Badeunfälle in Zürich – 84-Jährige ertrinkt im Zürichsee

Eine 84-jährige Schwimmerin ist am Donnerstagnachmittag im Strandbad in Meilen im Zürichsee ertrunken, dies gab die Kantonspolizei bekannt. Zudem gab es einen zweiten Badeunfall in Schwimmbad in Hinwil. Dort konnte ein vierjähriger Junge vom Bademeister erfolgreich wiederbelebt werden. Beim Unglück am Strandbad Meilen konnte der Bademeister die im Wasser treibende Frau ans Ufer bringen und versuchte, sie bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes zu reanimieren. Doch alle Bemühungen, die 84-Jährige wiederzubeleben, scheiterten.

Pferd läuft bei Laufen auf die Bahngleise und wird von Zug erfasst

Auf der Zugstrecke zwischen Laufen und Basel ist ein Pferd vor einen Zug geraten. Das Tier wurde dabei so schwer verletzt, dass es noch am Unfallort starb. Der Unfall ereignete sich am Samstag kurz nach 11 Uhr, teilt die Kantonspolizei mit. Offenbar war die Pferdehalterin mit dem Tier an der Birs unterwegs, als ihr plötzlich das Pferd entkam und auf die Bahngleise rannte. Dabei kollidierte es mit einem Regionalzug der Linie S3, die von Laufen nach Basel unterwegs war. Die Bahnstrecke war für die Bergungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt.

Täter verletzt Verkäuferin bei Überfall auf Schuhgeschäft in Zürich

Bei einem Überfall auf ein Schuhgeschäft in Zürich-Oerlikon wurde eine Verkäuferin von einem unbekannten Täter verletzt. Laut Angaben der Stadtpolizei betrat der Täter das Geschäft in der Welchogasse am frühen Donnerstagabend. Demnach griff der Unbekannte sofort die Verkäuferin an und drückte sie auf den Boden. Als sie am Boden lag, schlug er mit einem stumpfen Gegenstand mehrmals auf sie ein. Der Mann entkam unerkannt mit einer Beute von mehreren Hundert Franken. Die Verkäuferin musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Vermisster 72-Jähriger in Beinwil am See tot aufgefunden

Der seit vergangener Woche in Reinach, Bezirk Kulm, vermisste 72-jährige Mann ist tot aufgefunden worden. Wie die Kantonspolizei mitteilt, schließt sie ein Verbrechen aus, vielmehr wird eine medizinische Ursache vermutet. Der Vermisste wurde in Beinwil am See in der Nacht auf Samstag von Mitarbeitern einer Sicherheitsfirma bei ihrem Rundgang in einer öffentlichen Toilette aufgefunden. Der Notarzt habe nur noch den Tod feststellen können. Der Verstorbene war zuletzt am vergangenen Montag in Reinach gesehen worden und galt seither als vermisst.