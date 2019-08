von Eva Baumgartner

84-Jähriger will am Zillikerberg in einen fahrenden Zug einsteigen und wird von diesem überrollt

Beim Versuch, in einen bereits fahrenden Zug noch schnell einzusteigen, wurde ein 84-jähriger Mann tödlich verletzt. Das Unglück ereignete sich Freitag um die Mittagszeit am Zollikerberg, Bezirk Meilen, als der Mann versuchte, bei der Haltestelle Waldburg die bereits talabwärts rollende Forchbahn noch zu besteigen. Dabei geriet der Mann ins Stolpern, wurde vom Zug erfasst und von diesem überrollt. Die sofort eingeleiteten Rettungsmaßnahmen blieben alle erfolglos. Der Rentner erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Beim zweiten Überfall auf die Kantonalbank in Oberdorfträgt der Täter wieder einen Helm

Erneut ist die Filiale der Basellandschaftlichen Kantonalbank in Oberdorf, Bezirk Waldenburg, von einem bewaffneten Mann überfallen worden. Der Täter erbeutete eine unbestimmte Menge an Geld und flüchtete. Bereits im April dieses Jahres war dieselbe Filiale überfallen worden. Auch beim jüngsten Überfall am Freitagvormittag betrat ein schwarzgekleideter Täter, der zudem einen schwarzen Motorradhelm trug, mit einer Schusswaffe die Filiale. Die Polizei schließt nicht aus, dass es sich beide Male um denselben gleichen Täter handeln könnte.

Räuber verletzt Frau und flüchtet nach Überfall in Basel

Die Polizei fahndet nach einem 40 bis 50 Jahre alten, englischsprechenden Mann mit weißer Hautfarbe. Er soll eine 25-jährige Frau überfallen, verletzt und beraubt haben. Dazu ist bekannt, dass der Täter die Frau im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses nahe des Basler Riehenrings ansprach und Geld von ihr forderte. Der Täter drängte sie in die Wohnung, dort verletzte er sie mit einem Messer, raubte das Mobiltelefon und ergriff sofort die Flucht. Das Überfallopfer konnte die Wohnung noch verlassen, auf der Straße kamen ihr Passanten zu Hilfe.

Drei Verletzte bei schwerem Unfall bei Osterfingen

In der Nacht auf Sonntag kam es bei Osterfingen zu einem schweren Verkehrsunfall. Bei der frontalen Kollision eines Personenwagens mit einem Lieferwagen wurden drei Personen verletzt und mussten mit dem Rettungswagen und dem Helikopter in die umliegenden Spitäler gebracht werden. Der Verursacher war der 32-jährige Autofahrer, der aus noch unklaren Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet. Beide Fahrer und eine Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt. An beiden Wagen entstand Totalschaden. Dass Wangental war für Stunden gesperrt.