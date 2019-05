von eva baumgartner

Tragischer Arbeitsunfall in Riehen

Bei einem tragischen Arbeitsunfall in Riehen, Basel Stadt, kam ein 51-jähriger Bauarbeiter ums Leben. Das Unglück ereignete sich am Montag auf einer Baustelle an der Lörracherstraße, kurz vor der Grenze, das gibt die Staatsanwaltschaft Basel bekannt.

Demnach befand sich der Arbeiter am Rande einer tiefen Baugrube, die mit Beton gefüllt werden sollte. Als plötzlich die Erde unter den Füßen des Mannes nachgab, stürzte er in das Erdloch und wurde verschüttet. Jede Hilfe kam für den Arbeiter zu spät. Die Lörracherstraße musste komplett gesperrt werden.

Umstände eines Todesfalls liegen noch im Dunkeln

In der Nacht auf Dienstag fand ein Passant in Au, Bezirk Horgen, einen schwerverletzten, auf dem Boden liegenden Mann. Wie die Kantonspolizei mitteilt, ging der Notruf um 0.30 Uhr in der Einsatzzentrale, die sofort die notwendigen Rettungsmaßnahmen einleitete, ein. Trotz Reanimation der Einsatzkräfte sei der 39-jährige Schwerverletzte noch vor Ort seinen Verletzungen erlegen. Die Umstände, die zum Tod des Mannes führten, sind zurzeit unklar und werden durch die Kantonspolizei Zürich und der Staatsanwaltschaft abgeklärt.

Abfallsünder müssen 300 Franken zahlen

Wer im Kanton Müll in die Umgebung wirft, muss mit einer Geldbuße von 300 Franken rechnen. Wie die „Aargauer Zeitung“ schreibt, hat der Große Rat dem Gesetz, das die einheitliche Höhe des Geldbuße im ganzen Kanton festlegt, mit großer Mehrheit zugestimmt. Dies entspreche der maximalen Bußenhöhe, die im Ordnungsbußenverfahren ausgesprochen werden könne. Die Höhe von 300 Franken diene auch der Prävention. Auf Bundesebene wurde die Einführung einer schweizweiten Lösung zur Sanktionierung von Littering-Verstößen abgelehnt.

Zöllner ziehen Sattelschlepper aus dem Verkehr

Beim Grenzübergang Koblenz wurde ein Sattelschlepper mit ausländischen Kennzeichen wegen schwerwiegender technischer Probleme aus dem Verkehr gezogen. Wie die Schweizer Zollverwaltung bekannt gibt, waren die Bremsscheiben rostig und stark verschlissen, zu alledem fehlte die Bremsscheibe der rechten Mittelachse. Der Sattelzug war mit 23 Tonnen Holzfaserplatten beladen und befand sich auf dem Weg von Deutschland nach Freiburg. Dem Chauffeur wurde die Weiterfahrt bis zur vollständigen Reparatur der Fahrzeuges untersagt.