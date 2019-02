von Eva Baumgartner

Bei einer Kontrolle hat die Polizei in Kleindöttignen, Bezirk Zurzach, einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der 48 Jahre lang ohne Führerschein unterwegs gewesen war. Laut Polizeiangaben konnte der 62-Jährige aus der Region seinen Führerschein nicht vorzeigen. Der Mann gab frank und frei zu, seit seinem 14. Lebensjahr ohne Führerschein Auto zu fahren. Seit einer Gesetzesverschärfung im Jahr 2012 droht dem Verkehrssünder für dieses Vergehen eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren und/oder einer Geldstrafe von bis zu 360 Tagessätzen.

Räuber haben im Kanton Basel-Land einen Geldautomaten gesprengt

In der Nacht auf Samstag haben unbekannte Täter einen Bankautomaten in Schönenbuch, Bezirk Arlesheim, in die Luft gesprengt. Alarmiert durch mehrere Anrufer, die einen lauten Knall meldeten, so die Polizei, rückte eine Patrouille aus und fand den zerstörten Bankomaten und weit verstreute Trümmerteile vor. Nach ersten Ermittlungen sind die Täter nach der Sprengung mit einem weißen Wagen in das Fenster neben dem Geldautomaten gefahren und dann in Richtung Frankreich geflüchtet. Die Höhe des Sachschadens und der Beute sind noch unbekannt.

Der Zoll im Kanton Basel hat Ladendiebe mit Luxuswaren geschnappt

Zollbeamte haben zwei Diebe, die nach einem Ladendiebstahl im Kanton Aargau zur Fahndung ausgeschrieben waren, in Basel erwischt. Demnach wurde das polizeilich gesuchte Fahrzeug in der Nähe des Grenzübergangs Basel-Kleinhüningen entdeckt. Die mutmaßlichen Täter versuchten noch stadteinwärts zu fliehen, die Zollmitarbeiter konnten jedoch nach kurzer Verfolgung das Auto stoppen. In dem Wagen der 44 und 50 Jahre alten Männer fanden sich neben 17 Flaschen Champagner und hochpreisigen Parfüms auch mehr als 100 Kosmetikartikel.

Im Kanton Aargau soll das Wegwerfen von Müll in die Umgebung bald 300 Franken kosten

Demnächst sollen Abfallsünder mit einer Ordnungsbuße von 300 Franken bestraft werden. Der Regierungsrat kündigte laut „Aargauer Zeitung“ eine Beratung an, in der er eine kantonsweite, einheitliche Strafe von 300 Franken festlegen will. Derzeit ist die Ahndung von sogenannten Littering-Verstößen in den kommunalen Polizeiordnungen geregelt. In den meisten Gemeinden müssen Abfallsünder mit Bußen zwischen 40 bis 100 Franken rechnen. Demnach hätten bereits viele Nachbarkantone kantonale Regelungen zur Ahndung von Littering-Verstößen.