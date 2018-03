Lottstetten Blasmusikverband Hochrhein feiert 2020 sein 100-jähriges Bestehen

Der Blasmusikverband Hochrhein, dem 5500 Mitglieder in 107 Vereinen angehören, feiert 2020 sein 100-jähriges Bestehen. Ein besonderes Augenmerk will der Verband auf das Heranziehen neuer Dirigenten legen.

Der Musikverein Harmonie Lottstetten war Gastgeber der 97. Hauptversammlung des Blasmusikverbands Hochrhein. Die Musiker eröffneten unter ihrem Dirigenten Markus Weiss musikalisch das Treffen der zahlreich erschienenen Vertreter der Vereine des gesamten Landkreises. Felix Schreiner, Präsident des Verbandes, begrüßte alle Mitglieder und Ehrengäste, darunter Lottstettens Bürgermeister Jürgen Link. Untermalt mit "Ases Tod" aus der Peer Gynt-Suite von Edward Grieg nannte Vizepräsidentin Brigitte Russ die Namen der Mitglieder, von denen sich ihre Kollegen leider im vergangenen Jahr verabschieden mussten.

Da immer wieder Fragen zu Sinn oder Unsinn der Existenz eines übergeordneten Verbands auftauchten, begründete Manuel Wagner, stellvertretender Verbandsdirigent, in sehr offener und ehrlicher Weise die Notwendigkeit eines Zusammenschlusses: "Die Angelegenheiten der Mitglieder werden gebündelt und im großen Rahmen geregelt." Der Austausch zwischen den Vereinen, konstruktive Mitarbeit und qualifizierte Meinungen der Musiker bei der Gestaltung der Verbandsarbeit, sind notwendig, um dieses Management zeitgemäß und professionell leisten zu können. Nicht für jeden überschaubar, bringe ein Verbund der Vereine nicht zuletzt auch einen finanziellen Vorteil.

Das betreffe vor allem die Mitgliederverwaltung, versicherungstechnische Belange sowie die Gema-Abrechnungen. Diese "Hintergrundarbeiten" werden vollbracht, damit sich alle Musiker auf das konzentrieren können, was ihr größtes Anliegen ist: zu musizieren. Daher seine Aufforderung an alle Mitstreiter: "Eine gute Kommunikation erleichtert allen, ihre Aufgaben an ihrer Stelle zur Zufriedenheit auszufüllen. Nutzt die modernen Medien zum Austausch und zur Information. Traut euch, die angebotenen Weiterbildungen zum Voranbringen der Vereinsanliegen zu nutzen."

Im Rechenschaftsbericht von Felix Schreiner wurde der Anspruch, in einer neuen Zeit auch neue Wege zu beschreiten, noch einmal verdeutlicht. Um den immensen Mehraufwand zu reduzieren, werden Ehrungen jetzt zentral vorgenommen, die Forderung nach einer finanziellen Neuordnung wird laut, um den Verwaltungsaufwand durch einfachere Strukturen zu minimieren und den Blasmusikverband auf stabile Säulen zu stellen. Probleme gibt es immer wieder im Nachwuchsbereich, obwohl eine hervorragende Jugendarbeit geleistet wird.

Fünf jungen Musikern konnte das goldene Leistungsabzeichen überreicht werden. Besonderes Augenmerk liegt hier auf dem Heranziehen neuer Dirigenten. Information über Weiterbildungsangebote ist dabei nicht alles. Eine aktive Motivation in den Vereinen ist notwendig. "Vielleicht hilft auch der ab dem Jahr 2020 zur Verfügung stehende Neubau der Musikakademie in Staufen, neugierige Lernende anzulocken", so Felix Schreiner. Verbandsdirigent Johannes Brenke beleuchtete die zwei größten Vorhaben in den kommenden Jahren. 2019 wird das Deutsche Musikfest in Osnabrück stattfinden und ein Höhepunkt wartet 2020, in dessen Verlauf viele hochkarätige Veranstaltungen zum 100. Geburtstag des Blasmusikverbandes Hochrhein geplant sind.