Im Dezember dieses Jahres soll der Galgenbucktunnel in Schaffhausen eröffnet werden und alles sieht danach aus, als wenn dieser Zeitplan eingehalten werden kann: „Die Bau- und Ausrüstungsarbeiten rund um den Galgenbucktunnel befinden sich in der Abschlussphase“, teilt das Schweizer Bundesamt für Straßen ASTRA mit. Doch bevor der Verkehr hier fließen kann, steht die Prüfung der Funktionsfähigkeit sämtlicher Elemente der Betriebs- und Sicherheitsausrüstung des Tunnels an. Darum werden am Dienstag, 3. September, zwischen 8 und 16 Uhr, Rauchtests im Galgenbucktunnel stattfinden, wie mitgeteilt wird.

Der Grund: Künftig werden eine Vielzahl von Geräten permanent sicherheitsrelevante Werte, beispielsweise die Luftströmung oder Sichttrübung, messen. Es gibt zahlreiche Rauchmelder und eine Brandmeldeanlage. „Anhand der gemessenen Werte wird in einem Ereignisfall automatisch die entsprechend richtige Reaktion von Ventilatoren sowie Signalen und eine allfällige Alarmierung ausgelöst“, so das Bundesamt für Straßen.

Für die Tests wird mit stationären oder mobilen Rauchmaschinen künstlicher Rauch erzeugt, welcher verschiedene Szenarien simuliert.

Rauch in der Engi

„Die verschiedenen Testszenarien werden dazu führen, dass in der Engi zeitweise Rauch aus der Rauchauslassöffnung, respektive aus dem Tunnelportal, strömen wird“, heißt es in der Mitteilung. Für den Verkehr au Der Verkehr auf der Klettgauerstraße gebe es jedoch keine Beeinträchtigungen, da sich der künstliche Rauch außerhalb des Tunnels schnell verflüchtige.