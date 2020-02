von Stefan Kech

Der Ewattinger Benno Kuttruff hat einen besonderen Universalbräter entwickelt und war damit in der Sendung „Das Ding des Jahres“. Die neue Staffel startete am 29. Januar um 20.15 Uhr auf ProSieben. Die Sendung mit dem Tüftler aus Ewattingen läuft am heutigen Mittwoch, 5. Februar.

Dort wird er der Jury mit Moderator Joko Winterscheidt, Model und Moderatorin Lena Gehrke, Rewe-Einkaufschef Hans-Jürgen Moog und Amorelie-Gründerin Lea-Sophie Cramer seinen „SRT Special Roasting Tray“ präsentieren, der als Universalbräter mit innovativer Bratensaftfunktion beschrieben wird.

Benno Kuttruff aus Ewattingen mit seinem Universalbräter. | Bild: Stefan Kech

Dieser besteht aus drei Teilen, einem Auffangbehälter, Lochblech und Ablasshahn. „Der Bräter kann für fast alles eingesetzt werden, was im Ofen zubereitet wird, ganz gleich ob leckerer Schweinebraten, Lammrücken, Fisch, Gemüse“, betont der 55-jährige Unternehmer.