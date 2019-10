Es sind verspielte Tiere, die sich im Vivarium im Zoo Basel tummeln: Zwei Gemeine Kraken leben hier. Damit sie sich nicht langweilen, wird ihnen die Nahrung in Flaschen mit verschiedensten Verschlüssen serviert, heißt es in einer Mitteilung des Zoos.

Um sein Futter zu bekommen, öffnet der Krake mit seinen Armen einen Behälter.

Um an die Leckerbissen zu gelangen, müssen die Tiere die Behälter mit Hilfe ihrer acht Arme erst einmal öffnen.

Neun Gehirne Kraken können ihre acht Arme unabhängig voneinander bewegen, da jeder Arm von einem eigenen Nervenzentrum angesteuert wird. So hat ein Oktopus also neun Gehirne. Drei Herzen Das arterielle Herz verteilt das Blut im Körper, zwei zusätzliche Kiemenherzen sorgen für eine erhöhte Durchflussrate der Kiemen. Das Oktopus-Blut ist blau – weil nicht wie bei uns eisenhaltiges Hämoglobin, sondern kupferhaltiges Hämocyanin den Sauerstoff bindet. Delikatesse Jährlich werden laut Zoo Basel etwa 300.000 Tonnen der 230 verschiedenen Krakenarten für den menschlichen Verzehr gefangen, von denen der Gemeine Krake den Hauptteil ausmacht. Trotzdem sei die Art nach der Roten Liste als „nicht bedroht“ eingestuft, und gerade im westlichen Mittelmeer sei sie nach wie vor sehr zahlreich anzutreffen.

Nur einmal im Leben Nachwuchs

„Ein großes Weibchen kann bis zu 500.000 Eier produzieren, die es bis zum Schlupf bewacht. Die wenigen Millimeter großen Jungen werden nach dem Schlupf als Plankton verdriftet“, heißt es in der Mitteilung über die Fortpflanzung der Tiere. Für den weiblichen Kraken ist es aber das letzte Engagement: „Das Weibchen, das schon während es das Gelege umsorgt, nichts mehr frisst, ist danach so entkräftet, dass es stirbt.“



Un die Männchen? Die sind mit einem speziell zur Paarung mit weniger Saugnäpfen und einer Samenrinne ausgestatteten Fangarm ausgestattet und sterben bereits nach der Paarung.

Fortpflanzung bedeute bei Kraken gleichzeitig den Tod der Elterntiere. In der Natur würden sie nur etwa drei bis vier Jahre alt werden.



Verspielte Tiere

Auf eine weitere kuriose Eigenschaft wird in der Mitteilung hingewiesen: „Im Mittelmeer findet man Kraken hauptsächlich aufgrund von Gegenständen wie Muschelschalen und Schneckenhäusern, die sie vor ihren Wohnhöhlen ansammeln.“



Heute seien es leider vermehrt Plastikabfälle wie Petflaschen oder Dosen, mit denen sie spielen. Je älter ein Krake ist, desto mehr Spielsachen liegen vor seiner Höhle.

Tintenfisch oder Krake?

„Jeder Krake ist ein Tintenfisch, aber nicht jeder Tintenfisch ist ein Krake“, heißt es in der Mitteilung des Zoos. Kraken würden – wie alle Tintenfische – bei Gefahr ein Tintensekret ausstoßen und ihre Feinde in einen Tinten-Nebel einhüllen, während sie sich in Sicherheit bringen.



Dieses Tintensekret sei typisch für alle etwa 1000 Arten in der Klasse der Tintenfische. Allerdings: „Die Kraken sind nur eine Familie dieser Klasse, die sich durch acht Arme auszeichnet. Zu den Tintenfischen gehören auch die Kalmare, die zwei zusätzliche Fangarme, also zehn Arme, besitzen oder die altertümlichen Perlboote mit bis zu 90 Tentakeln.“

