von Yvonne Würth

Im Regionalwettbewerb von Jugend musiziert beim Ausrichter Musikschule Südschwarzwald im Klettgau-Gymnasium in Tiengen gab es Wertungen für die Soloinstrumente Violine und Akkordeon sowie für die Duette Klavier mit Blasinstrument und für Klavier mit Kammermusik.

Die jungen Musiker hatten sich gut vorbereitet für das Vorspiel und kamen mit Familie, Freunden und den Instrumentallehrern zum Wettbewerb. Denn die Vorspiele waren öffentlich und interessierte Gäste durften mithören. Das Lampenfieber grassierte stark unter den Teilnehmern, doch auch dies gehört dazu. Deswegen riet Manuel Wagner, Leiter der Musikschule Bad Säckingen, beim Vorkonzert eine Woche zuvor: „Habt einfach Spaß.“ Einspielen konnten sich Solisten und Ensemble in eigenen Räumen, für die Wartezeit stand die gemütliche Cafeteria mit einem Kuchenbüfett zur Verfügung. Die 27 jungen Musiker in 15 Gruppierungen konnten nicht nur erleichtert, sondern neun Gruppierungen von ihnen konnten auch mit einem Preis und einer Einladung zum Landeswettbewerb in Schorndorf wieder nach Hause gehen.

Auch sie stellte sich der Jury beim Regionalwettbewerb Jugend musiziert: Die 15-jährige Kristina Stang aus Bad Säckingen hatte der Altersgruppe IV gemäß drei Stücke für Violine und Klavier vorbereitet von Franz Schubert, Johann Sebastian Bach und Camille Saint-Saens. Damit erzielte sie 22 Punkte und einen ersten Preis. | Bild: Yvonne Würth

Die 15-jährige Kristina Stang aus Bad Säckingen hatte sich Zeit für ein Gespräch mit dieser Zeitung genommen. Sie hatte mit ihrem Violinelehrer Josef Polyak drei Stücke für die Altersgruppe IV einstudiert, die "a-Moll-Sonate" von Franz Schubert, Opus D385, das "Preludio der Partita in E-Dur" von Johann Sebastian Bach, BWV 1006 sowie den "Danse Macabre" von Camille Saint-Saens, Opus 40, am Klavier begleitet von Christian Mirbach. Dafür erhielt sie von der Jury der Wertung Violine und Viola Solo mit Bernward Braun (Rheinfelden), Cornelia Anuschek-Pellegrini (Emmendingen) und Malwina Sosnowski (Basel) 22 Punkte und einen ersten Preis.

Fehler, die es daheim nicht gibt

Ihr erstes Fazit direkt nach dem Vorspiel lautete: „Man ist aufgeregt und macht viele Fehler, die es zu Hause nie gegeben hat.“ Die Realschülerin spielt seit fünfeinhalb Jahren Violine und lernt auch Klavier. Ihr Berufswunsch steht schon fest: „Ich möchte Musikpädagogin werden, früher wollte ich Geigelehrerin oder Klavierlehrerin werden, jetzt ist es auf alle Fälle die Richtung Musik, was genau, weiß ich noch nicht.“ Die Jury für Akkordeon Solo bestand aus dem Leiter der veranstaltenden Musikschule Südschwarzwald, Werner Hilpert (Waldshut-Tiengen) sowie Stefanie Keller (Trossingen) und Eric Dann (Tuttlingen).

Jüngere ganz locker

Ganz locker waren die acht- bis elfjährigen Musiker aus Bad Säckingen nach ihrem Vortrag, die in der Altersgruppe IB drei Stücke für Klavier-Kammermusik gespielt hatten, die "Pavane in Es-Dur" von Thoinot Arbeau, die "Europahymne" von Ludwig van Beethoven sowie „Mary, Mary“ der zeitgenössischen Komponistin Mary Donnelly. Die achtjährige Carla Gebrande (Klavierlehrerin Susanne Zimmermann) ist zufrieden mit dem Vortrag, trotz eines kleinen Patzers: „Wir sind auseinandergefallen.“ Die zehnjährige Johanna Schwenke beruhigt alle: „Hauptsache ist doch, dass wir den Schlusston zusammengespielt haben, also das Ende.“

Johanna Schwenke (Querflötenlehrerin Michelle Becker) hatte bereits im vorigen Jahr bei Jugend musiziert gespielt, sie gehört bereits zur Jugendstadtmusik Bad Säckingen, während ihre Schwester Franziska (Trompetenlehrerin Pia Schwenke) und der elfjährige Adrian Zimara (Euphoniumlehrer Johannes Brenke) noch im Vorstufenorchester spielen. Der Kontakt zur Pianistin Carla Gebrande kam über die Schule zustande, Carla und Johanna sind in der gleichen Jahrgangsstufe.

Noch ein Geburtstag

Sie nehmen das Vorspiel noch locker und haben Spaß an der Musik, auch wenn sie aufmerksam dem Beratungsgespräch der Jury lauschen. Denn im Anschluss wird erst einmal der Geburtstag von Franziska gefeiert, die am Samstag neun Jahre alt wurde. Da die Gruppe allerdings nicht auseinandergefallen ist, sondern es nur Kleinigkeiten gab, die kaum aufgefallen sind, vergab die Jury mit Ralf Böhm (Radolfzell), Heiko Mazurek (Freiburg) und Michael Bockstahler (Emmendingen) einen ersten Preis mit 24 Punkten. Dies freut auch die Leiterin des Ensembles, Pia Schwenke, die frühere Trompeterin von Säckingen.