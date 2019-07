265 SÜDKURIER-Leser aus dem gesamten Landkreis Waldshut machten sich am Samstag auf zur dritten Leserreise. Das Ziel war das 2350 Meter über dem Meeresspiegel liegende Brienzer Rothorn in der Innerschweiz.

Mit Lesestoff: Nach dem Sektfrühstück, bei dem die 265 SÜDKURIER-Leser die erste Pause einlegten, warfen Elinka Hiob aus Luttingen und Monika Gantert aus Murg noch schnell einen Blick in den aktuellen SÜDKURIER (von links). | Bild: Reinhard Herbrig

Die Fahrt in fünf Bussen führte dieses Mal in die Unesco-Biosphäre Entlebuch mit mehr als 100 Mooren und dem Karstgebirge der Schattenfluh. Das traditionelle Sektfrühstück von Zimmermann Reisen gab es an dem herrlich gelegenen Ort Heiligkreuz bei Hasle. Anschließend ging es weiter zur Talstation Rossweid in Sörenberg.

Mit Freude: Hildegard Hübner (Bad Säckingen), Anne Baumgartner (Harpolingen) und Christa Hilpert (Weilheim) hatten sich schnell angefreundet und genossen den Aufenthalt beim Sektfrühstück (von links). | Bild: Reinhard Herbrig

Obwohl in jede Gondel, die zur Bergstation führte, nur sechs Personen Platz hatten, waren die 265 Reiselustigen in 45 Gondeln schnell nach oben transportiert, wobei die Fahrt einen schönen Ausblick auf die Bergwelt der Innerschweiz frei gab. Das Mittagessen ließen sich die Gäste im Erlebnisrestaurant Rossweid munden.

Mit Genuss: Das Mittagessen ließen sich die Gäste im Erlebnisrestaurant Rossweid munden, das aus einer Suppe und einem Tellergericht „Fleischvogel, Kartoffelstock und Gemüse“ bestand. | Bild: Reinhard Herbrig

Auf dem Speiseplan stand eine Suppe und das Tellergericht „Fleischvogel, Kartoffelstock und Gemüse“. Die Zeit bis zur Talabfahrt konnten die SÜDKURIER-Leser individuell genießen. Etwa mit einem Bummel im Erlebnispark Rossweid, einer Ruhepause auf einer Himmelsliege mit Blick auf das Schweizer Bergpanorama oder kleinen Spaziergängen auf den vielzähligen Wanderwegen.

Danach ging es mit den Bussen zur nahe gelegenen Talstation der Luftseilbahn Brienzer Rothorn. Dabei konnten die Fahrgäste, wenn sie genau hinschauten, eine Herde Steinböcke zwischen den schroffen Felsen, durch die Seilbahn zum Gipfel des 2350 Meter hohen Rothorns führte, beobachten. Während das Wetter den ganzen Tag sonnig war, kam es auf dem Rothorn plötzlich zu einem Wetterumschwung, sodass Wolken die Bergwelt verhüllte und zeitweilig die Seilbahn eine Pause wegen starker Winde einlegen musste.

Mit Gondel: Mit der Seilbahn fuhren die SÜDKURIER-Leser von der Talstation auf das Brienzer-Rothorn. | Bild: Reinhard Herbrig

Die meisten Leser konnten dennoch einen Spaziergang zum Gipfel des Rothorns machen und genossen einen Blick auf die Bergwelt von Eiger, Mönch und Jungfrau und den Brienzer See im Tal. Bei einem Gipfeli und einem Getränk, das im Reisepreis inbegriffen war, führten die Gäste angeregte Gespräche, sodass die Zeit wie im Flug verging.

Mit Entspannung: Die Freizeit im Freizeitpark Rossweid nutzten diese acht Leser, um es sich auf diesen vier Himmelsliegen bequem zu machen. | Bild: Reinhard Herbrig

Bei der Heimfahrt mit den Bussen, die wieder über Sörenberg, Flühli und Entlebuch nach Bad Säckingen führte, war von dem kurzzeitigen Wettereinbruch auf dem Brienzer Rothorn nichts mehr zu spüren: Das sonnige Wetter ließ die Reiselustigen aus dem Landkreis Waldshut die dritte SÜDKURIER-Leserreise in guter Erinnerung behalten.

