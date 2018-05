Waldshut-Tiengen Bei der Schwarzwaldrundfahrt fahren Radsportler vom Rhein an den Schluchsee

Die 45. Schwarzwaldrundfahrt des Velo-Clubs Kaisten und des Skiclubs Hotzenwald lockt knapp 1200 Teilnehmer an. Auch ein Schweizer Militärradrennen und ein Waffenlauf stehen auf dem Programm.

Radfahrer und Läufer kamen im Kreis Waldshut am vergangenen Wochenende voll auf ihre Kosten. Der Velo-Club Kaisten und der Skiclub Hotzenwald führten gemeinsam am Samstag und Sonntag die 45. Schwarzwaldrundfahrt durch. Dabei standen den radbegeisterten Teilnehmern zwei unterschiedlich lange Strecken von einmal 100 und einmal 150 Kilometern auf der Straße zur Auswahl. Die Strecken führten beide vom Fricktal via Waldshut in die Schwarzwaldhöhen und schließlich bis zum Schluchsee hinauf.

Die Mountainbiker hatten die Wahl zwischen Strecken von 30, 60 und 90 Kilometern sowie Höhendifferenzen von 500 bis 1900 Metern. Sattel- und Wetterfestigkeit sowie gute Ausdauer waren auf jeden Fall bei den Teilnehmern gefragt, zumal an beiden Tagen kühles und feuchtes Wetter herrschte. Gleichwohl nahmen ungefähr 1200 Sportler aus weiten Teilen der Schweiz und aus dem Süden Deutschlands an der zweitägigen Veranstaltung teil. Diese bestand außerdem auch aus anderen Sportarten – wie etwa dem Militärradrennen, bei dem die Fahrer nur einen Gang zur Verfügung haben, oder dem Waffenlauf, der im Tarnanzug der Schweizer Armee sowie einem Marschgepäck inklusive Gewehr absolviert wird.

Diese beiden Sportarten fanden am Wochenende allerdings ohne eine deutsche Beteiligung statt. Während der Präsident des Organisationskomitees, Urs Müller, am Samstag an der Schwarzwaldrundfahrt gut 430 Teilnehmer zählte, kam er am Sonntag zunächst nur noch auf etwa 130 – Tendenz im Lauf des Tages allerdings steigend. Aber die 1000er-Marke wurde am Sonntag dennoch nicht mehr geknackt. "Bei idealem Wetter haben wir bis zu 500 Teilnehmer mehr", berichtete er. Dennoch: Müller war mit dem Verlauf der Veranstaltung zufrieden. Dank der über ein ganzes Jahr verteilten Vorbereitung, an der sich auch der Skiclub Hotzenwald beteiligt hatte, lief organisatorisch alles glatt. Auf die 150 Helfer war Verlass. Auch die Sanitäter hatten wenig zu tun, was an der kühlen Witterung lag. Überhitzte Sportler gab es am Wochenende nicht.