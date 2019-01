von unseren Mitarbeitern

Waldkirch

Groß war die Schar der Sternsinger, die vom Waldkircher Pfarrer, Pater Hermann-Josef Zoche, nach dem Festgottesdienst am Dreikönigstag feierlich ausgesandt wurden, um in den zehn Ortsteilen der Pfarrei Spenden für einen guten Zweck zu sammeln und mit geweihter Kreide die Segensformel "20-C+M+B-19" (Christus mansionem benedicat – Christus segne dieses Haus) über die Haustüren zu schreiben. (tao)

Bild: Manfred Dinort

Aichen

16 Kinder und Jugendliche zogen am Dreikönigstag als Sternsinger durch Aichen. Sie sammelten Spenden für Kinder mit Beeinträchtigung in Peru und segneten die Häuser.

Bild: Cäcilia Boll

Riedern am Wald und Hürrlingen

"Habt ihr unseren Stern gesehen? Er will zu den Menschen gehen. Macht mit, fangt an zu teilen, dann können viele Wunden heilen" – unter diesem Motto zogen die Dreikönige nach dem Aussendungsgottesdienst von Pfarrer Thomas Schwarz in der Pfarrkirche St. Leodegar durch Riedern am Wald und Hürrlingen und brachten den Segen von Haus zu Haus.

Unter dem Motto "Wir gehören zusammen" stehen die Kinder mit Behinderung in Peru im Mittelpunkt der diesjährigen Sternsingeraktion. Unterstützt wurden die Ministranten von ehemaligen Minis und freiwilligen Jugendlichen. Waltraud Böhler und Angelika Werner haben die Könige eingekleidet und Christa Fingermann hatte ein Starterfrühstück bereitet. (eli)

Bild: Elisabeth Baumeister

Brenden und Staufen

Kinder und Jugendliche aus Brenden und Staufen machten sich am Dreikönigstag nach dem Aussendungsgottesdienst von Pater Manfred als Sternsinger auf den Weg, um den Einwohnern von Brenden, Staufen, Bulgenbach und der Heidenmühle den Segen zu bringen. Sie sammelten für Projekte der Gengenbacher Schwestern im Süden Chiles, der Kontakt besteht durch Schwester Burghilde Maier aus Brenden. Deren Nichte Claudia Isele hat für die Sternsinger neue Gewänder genäht, und sie auch, zusammen mit Martina Hepp und Sylvia Maier-Konitzer betreut. (sbw)

Bild: Sigrid Enderle

Birkendorf

Ministranten aus Birkendorf beteiligten sich an der diesjährigen Sternsingeraktion am 5. und 6. Januar für Kinder in Peru. Pfarrer Thomas Schwarz segnete im Gottesdienst Kreide und Weihrauch und sandte die Sternsinger in jedes Haus, bei denen Türen dafür geöffnet wurden und sammelten Spenden für das Hilfsprojekt für behinderte Kinder in Peru. (uor)

Bild: Ursula Ortlieb

Dogern

In vier Gruppen waren insgesamt 20 Jugendliche als Sternsinger in Dogern unterwegs. An zwei Tagen brachten sie den Segen "Christus segne dieses Haus" zu den Menschen. Dabei sammelten sie für benachteiligte Kinder in aller Welt und freuten sich gleichzeitig über so manch süße Überraschung.

Bild: privat

Albbruck, Albert und Kiesenbach

In drei Gruppen waren die Sternsinger der St.-Josef-Pfarrei in Albbruck, Albert und Kiesenbach unterwegs. Sie waren bereits von den Familien, die sich zuvor in die Besuchsliste eingetragen hatten, erwartet worden. Verbunden mit dem Segensspruch baten die Heiligen Drei Könige und die Sternträger um eine Spende für die weltweite Unterstützung von benachteiligten Kindern. (de)

Bild: Doris Dehmel

Buch, Birndorf und Birkingen

Insgesamt 28 Sternsinger waren in der Heilig-Kreuz-Pfarrei Birndorf am Dreikönigstag unterwegs. In Buch, Birndorf und Birkingen klopften die Drei Könige, Sternträger und Hirten an den Haustüren. Mit ihrem Segensspruch baten die Kinder und Jugendlichen, die teilweise schon viele Jahre dabei sind, gleichzeitig auch um Spenden für behinderte Kinder in Peru. (de)

Bild: Doris Dehmel

Unteralpfen

Am Dreikönigstag hatten die Sternsinger den von Pfarrer Hans-Joachim Greulich in der Unteralpfener St.-Laurentius-Kirche gefeierten Gottesdienst mitgestaltet, ehe sich die 20 Jugendlichen auf den Weg durchs Dorf machten und den Segen in die Häuser trugen.

Bild: privat

Lottstetten

In der Pfarrgemeinde Lottstetten wurden nach dem Gottesdienst in der Valentinskirche 40 Sternsinger ausgesendet. Sie brachten den Segen "Christus mansionem benedicat – Christus segne dieses Haus" zu den Menschen und sammelten für behinderte Kinder in Peru. Das Sternsingerprojekt wurde in diesem Jahr erstmals von Yvonne Hohenbichler und Monika Dinkel (hinten rechts) organisiert. (thg)

Bild: Thomas Güntert

Erzingen, Rechberg und Weisweil

Bei kalten Temperaturen und Schneetreiben zogen am Samstag in Erzingen 47 Kinder und Jugendliche los, um als Sternsinger den Segen in die Häuser zu bringen. Dabei sammelten sie Spenden in Höhe von 4837 Euro, die in diesem Jahr an Kinder mit Behinderung gehen. Das Motto lautet: Segen bringen – Segen sein. Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit." Auch in Rechberg und Weisweil waren die Sternsinger unterwegs und brachten das Kreidezeichen "20-C+M+B-19" an den Haustüren an.

Bild: Soika

Altenburg

21 Kinder waren am Dreikönigstag in Altenburg als Sternsinger unterwegs. Dabei brachten sie den Segen in die Häuser und sammelten für behinderte Kinder in Peru. Organisiert wird die Sternsingeraktion der Altenburger Pfarrgemeinde von Irene Altenburger.

Bild: Irene Altenburger

Eggingen

15 Ministrantinnen und Ministranten aus Eggingen wurden am vergangenen Sonntag von Pfarrer i.R. Hans Jürgen Allgaier in der Kirche St. Gallus in Eggingen empfangen. Sie waren in vier Gruppen als Sternsinger in Eggingen unterwegs und hatten den stolzen Betrag von 2289,80 Euro für bedürftige Kinder in Peru gesammelt. Pfarrer Allgaier dankte den eifrigen Sternsingern und ihren Betreuern für ihren Einsatz für andere. (luk)