von Richard Kaiser

Zur Mitgliederversammlung mit turnusgemäßen Neuwahlen traf sich die Bezirksgruppe Waldshut des Bundes Deutscher Baumeister, Architekten und Ingenieure Baden-Württemberg (BDB). Dem Jahresbericht 2019 des bisherigen Vorsitzenden Markus Laubis folgte der Kassenbericht des Schatzmeisters Norbert Schulz, dem Kassenprüfer Dieter Seelisch eine einwandfreie Kassenführung bescheinigte. Alsdann wurde der Vorstand entlastet und anschließend erfolgte seine Neuwahl.

Bisheriger Stellvertreter jetzt Vorsitzender

Als Wahlleiter bot sich BDB-Vizepräsident Josef Halbauer an, der seit einiger Zeit als Betreuer und Koordinator der BDB-Bezirksgruppen fungiert. Da Vermessungsingenieur Markus Laubis (Waldshut-Tiengen) aus persönlichen Gründen als Vorsitzender nicht mehr zur Verfügung stehen wollte, wurde dessen bisheriger Stellvertreter, Architekt Rüdiger Leykum (Bad Säckingen), zum neuen Vorsitzenden der Bezirksgruppe Waldshut gewählt. Der Stellvertreterposten bleibt vorerst vakant, und als Schatzmeister wurde Vermessungsingenieur Norbert Schulz (Murg) bestätigt. Auf besonderem Wunsch der Versammlungsteilnehmer erklärte sich erfreulicherweise Markus Laubis bereit, sich künftig als Beisitzer in die Verbandsarbeit einzubringen. Seine Wahl erfolgte ebenso einstimmig wie die Wahl der beiden Kassenprüfer Dieter Seelisch (Wehr) und Wolfgang Dörzbach (Bülach).

Zwei Programmpunkte

Zwei geplante Programmpunkte stechen 2020 besonders hervor. Zum einen das am 2. April vorgesehene Fortbildungsseminar mit den Themen Brandschutz, Digitaler Bauantrag und Landesbauordnung 2019, zum anderen am 17. September eine Exkursion zu dem im Bau sich befindenden 5869 Meter langen Schweizer Albula-Tunnel im Kanton Graubünden. Das bereits fortgeschrittene Bauwerk tangiert das Unesco Weltkulturerbe Albula-Bahn. Das Projekt an der Bahnstrecke von Chur nach St. Moritz soll unter fachkundiger Führung besichtigt werden. Ebenso könnte an diesem Tag dem Eisenbahnmuseum Bergün, das die Geschichte der Räthischen Bahn aufzeigt und sich eine Haltestation vor Preda, dem Beginn des Tunnels, befindet, ein Besuch abgestattet werden.

Wechsel nach sechs Jahren

Der Vizepräsident des BDB, Josef Halbauer, dankte dem bisherigen Vorsitzenden Markus Laubis, der in den vergangenen sechs Jahren mit großem Engagement und viel Erfolg der BDB-Bezirksgruppe des Landkreises Waldshut vorstand. Alsdann berichtete er ausführlich über die Arbeit des Landesvorstandes, beantwortete vielerlei Fragen und machte den Vorschlag, auch mit der benachbarten Bezirksgruppe Lörrach gemeinsame Veranstaltungen durchzuführen.