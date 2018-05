08.04.2018 19:47 Ursula Freudig Waldshut-Tiengen Bauern wagen sich auf neue Wege: Das steckt hinter dem Konzept der solidarischen Landwirtschaft

Der Kaiserhof in Klettgau-Bühl stellt seinen Betrieb auf solidarische Landwirtschaft um. Mitglieder finanzieren die Gemüsekultur und können auch auf dem Acker mithelfen. So teilen die Betreiber die Kosten und die Ernte, aber auch das Risiko mit ihren Mitglieder. Wie das in der Praxis funktioniert, erfahren Sie hier.