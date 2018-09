Bad Säckingen/Stein – "Überraschend" – "schockierend" – "in keiner Weise nachvollziehbar": Aus Sicht von Bürgermeister Alexander Guhl war der radikale Personalabbau, den Novartis in den nächsten vier Jahren vollziehen möchte, weder absehbar, noch lässt er sich nachvollziehen: "Da die Geschäfte insgesamt bei Novartis gut laufen, halte ich diese Stellenstreichungen nicht im Ansatz für angezeigt."

Vorgehen von Novartis ein Affront

Als Affront empfindet er es zudem, dass die betroffenen Gemeinden beidseits des Rheins von den Plänen gewissermaßen aus den Medien erfahren mussten. Bedenklich sei ein solches Vorgehen nicht zuletzt deshalb, weil eine derartige Massenentlassung, wie sie Novartis geplant habe, für eine Region auf verschiedenen Ebenen einen schweren Rückschlag darstelle, "der sich schwer verdauen lässt."

Zur Erinnerung: Novartis will in der Schweiz in den nächsten vier Jahren 2150 Stellen abbauen. Neben der Konzernzentrale Basel wird davon voraussichtlich das Produktionszentrum Stein mit 700 Stellenstreichungen am stärksten betroffen sein, wenngleich das Unternehmen hier bis zu 450 neue Stellen im Bereich Hightech-Pharmazie schaffen will.

Die große Frage aus Sicht von Alexander Guhl ist, wie viele Grenzgänger von den personellen Einschnitten betroffen sein werden. Mehr als ein Viertel der Belegschaft am Standort Stein stammt laut Unternehmensangaben aus Deutschland.

"Wir haben das Glück, dass die wirtschaftliche Gesamtsituation auf beiden Seiten des Rheins nach wie vor sehr gut ist. Das lässt hoffen, dass wir mit einem blauen Auge davonkommen und sich für die Angestellten zeitnah Alternativen auftun."

Scharfe Kritik am Umgang mit den Mitarbeitern

Ein bitterer Nachgeschmack bleibe aus Guhls Sicht dennoch: "Die Art und Weise, wie hier mit den Mitarbeitern umgegangen wird, zeugt nicht von sonderlicher Wertschätzung."

Zunächst seien die Beschäftigten tagelang in der brodelnden Gerüchteküche im Ungewissen gelassen worden, dann wurden

Zwar soll der Stellenabbau laut Novartis möglichst sozialverträglich erfolgen. Allein es falle einem angesichts der jüngsten Entwicklungen schwer, zu glauben, dass sich das Unternehmen seiner sozialen Verantwortung bewusst sei, kritisiert Guhl.

Stellenabbau für Bad Säckingen ein schwerer Schlag

Für Bad Säckingen sei die Mitteilung über den Stellenabbau aber auch aus anderen Gründen verheerend. Vor allem hatte die Stadt in den vergangenen Jahren bei Planungsangelegenheiten – egal ob bei Bauvorhaben oder Infrastrukturprojekten – immer auch die Schweizer Nachbarschaft im Blick.

Novartis und andere Pharmabetriebe rund um Stein und Sisseln, aber auch der geplante Life-Science-Park Sisslerfeld spielten zumindest im Hintergrund der Überlegungen stets eine gewisse Rolle, sollte Bad Säckingen doch gewissermaßen der Wohnort für die Fachkräfte sein, die dort eine Beschäftigung finden.

Auch Vorhaben zur Verbesserung des grenzüberschreitenden Öffentlichen Verkehrs zwischen Stein und Bad Säckingen wurden in diesem Zusammenhang immer wieder diskutiert, haben sich aber häufig – wie im Fall des geplanten Stadtbusses – wieder zerschlagen.

Verwaltung ist desillusioniert, hält aber an Vorhaben fest

Aktuell sei man seitens der Stadt relativ desillusioniert, räumt Guhl ein. Dies auch, weil die Verwaltung zum Planungsstand auf dem Sisslerfeld wenig offizielle Informationen erhält.

"Es ist aber natürlich wichtig, dass wir gerade in Sachen Wohnbau die Projekte, die sich in Planung befinden, zu einem Abschluss bringen." Denn die Nachfrage nach Wohnraum in der Trompeterstadt sei anhaltend hoch.

Ob sich daran etwas ändern wird, wenn der Stellenabbau bei Novartis durchgesetzt werde, könne er aktuell nicht abschätzen, so Guhl. Denn die gesamtwirtschaftliche Lage in der Schweiz wie auch auf deutscher Seite sei unverändert gut.

Generell seien auch Auswirkungen auf Gewerbe und Gastronomie in Bad Säckingen schwer vorherzusehen: "Ich hoffe nicht, dass die Kaufkraft so beeinträchtigt wird, dass die Geschäfte in der Stadt ernsthaft darunter zu leiden haben."

