Kreis Waldshut vor 16 Stunden

Autofahrer ignorieren Straßensperre und bringen Feuerwehrleute in Lebensgefahr

Immer wieder ignorieren Fahrer Absperrungen von Gefahrenstellen und räumen diese sogar beiseite. So war es auch am Montag in Grafenhausen der Fall. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren deshalb mehrmals im Einsatz und schwebten selber in Lebensgefahr. Der Kommandant ist verärgert über so viel Fahrlässigkeit. Hier die ganze Geschichte, die kein Einzelfall ist.