von Manfred Dinort

Die Pflege ist am Limit. In Deutschland fehlen 80.000 Fachkräfte, Tendenz steigend. Ist die Anwerbung neuer Pflegekräfte aus Mexiko eine Lösung? Wohl nicht auf Dauer. Um die Weichen neu zu stellen und den Pflegeberuf attraktiver zu gestalten, wurde am 1. Januar 2020 eine Pflegeberufsreform und ein neues Pflegeberufsgesetz auf den Weg gebracht.

Mit vielen Beteiligten wurde der Gründungsvertrag für einen Ausbildungsverbund im Kreistagssaal des Landratsamtest unterzeichnet. Links im Bild Landrat Martin Kistler, Hans-Peter Schlaudt, Geschäftsführer des Klinikums Hochrhein und Markus Siebold vom Landratsamt, Dezernent für Kreisschulen und Liegenschaften. | Bild: Manfred Dinort

Um das neue Gesetz mit Leben zu füllen, fand am Dienstag im Landratsamt eine Gründungsversammlung für einen Ausbildungsverbund „Generalistische Pflegeausbildung im Landkreis Waldshut“ statt. Im Anschluss wurde das Vertragswerk von allen Beteiligten unterzeichnet.

Kreis Waldshut Von Integration bis zu Wohngemeinschaften: Die Arbeiterwohlfahrt unterstützt Menschen – vier von ihnen erzählen, wie diese Hilfe aussieht Das könnte Sie auch interessieren

„Mit der Gründung des neuen Verbundes machen wir einen wichtigen Schritt zur Umsetzung der Pflegeberufsreform und zur Etablierung des neuen Ausbildungsberufes“, so Landrat Martin Kistler. Mit dem neuen Gesetz werden die bisherigen drei Ausbildungsgänge in Alten-, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege zu einem einheitlichen Berufsbild zusammengeführt, das dazu befähigt, die Pflege in allen Altersstufen und allen Versorgungsbereichen auszuüben.

Gesetzliche Vorgaben zeitnah umsetzen

Bereits im Vorfeld hatte der Landkreis Waldshut, in Zusammenarbeit mit der Justus-von-Liebig-Schule, dem Caritas Verband und dem Klinikum Hochrhein, zahlreiche Schritte in die Wege geleitet, um die neuen gesetzlichen Vorgaben und den neuen Ausbildungsweg zeitnah umzusetzen.

Hochrhein/Bad Säckingen Gundula Kaiser pflegt ihren Ehemann rund um die Uhr. Dank der Tagespflege hat sie ein paar Stunden in der Woche für sich – um wieder neue Kraft zu schöpfen Das könnte Sie auch interessieren

„Die neue generalistische Pflegeausbildung soll auf einen Einsatz in allen Pflegebereichen vorbereiten und einen Wechsel zwischen den einzelnen Bereichen erleichtern“, so Martin Kistler. „Sie steigert die Attraktivität des Berufsfeldes und soll dazu beitragen, den Fachkräftebedarf zukünftig zu sichern.“ Wichtige Vorarbeiten leisteten Claudia Schmidt, Leiterin der Fachschule für Pflege am Klinikum Hochrhein, Thomas Gehr, Leiter der Justus-von-Liebig Schule, Rolf Steinegger, Geschäftsführer der Caritas Sozialstationen, und Koordinatorin Marianne Winkler von der Justus-von-Liebig-Schule.

Die Mitwirkenden Sie wirkten am Zustandekommen des neuen Ausbildungsverbundes mit: Claudia Schmidt (Leiterin der Fachschule für Pflege im Klinikum Hochrhein), Schulleiter Thomas Gehr und Stellvertreter Andreas Ackermann (Justus-von-Liebig-Schule), Hans-Peter Schlaudt (Geschäftsführer Klinikum Hochrhein), die Pflegedirektoren Frank Müller und Ralf Rieple, Marianne Winkler, Koordinatorin für die Pflegeausbildung, Elena Gamp von der Caritas und Heiko Hoggenmüller (Justiziariat Landratsamt).

Claudia Schmidt sagte: „Für uns ist das ein Meilenstein, den wir mit der Gründungsversammlung geschafft haben.“ Aber es sei ein Weg mit vielen Stolpersteinen gewesen. „Alles war mit einem großen Aufwand verbunden“, so Thomas Gehr. „Aber wir haben erkannt, dass das neue Gesetz auch neue Chancen bietet und das Machwerk, das uns von oben aufgedrückt wurde, auch seine positiven Seiten hat“.

Bessere Rahmenbedingungen für Auszubildende

Rolf Steinegger erinnerte daran, dass seit 24 Jahren über diese längst fällige Reform diskutiert wurde, aber erst jetzt in die Tat umgesetzt wurde. „Mit dem Gründungsvertrag erhalten junge Menschen, die sich für den Pflegeberuf entschieden haben, deutlich bessere Rahmenbedingungen, Verdienst- und Aufstiegsmöglichkeiten.“