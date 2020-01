von Sandra Meier

Nicht nur im Raum Waldshut-Tiengen, auch im benachbarten Schweizer Kanton Aargau zeichnet sich die Wintersaison bisher durch milde Temperaturen und Schnee-Armut aus. Die Messstation Aarau-Buchs hat noch keinen Neuschnee gemeldet – das kam erst viermal seit Messbeginn vor. Während heftige Schneefälle Teile von Spanien mit einer weißen Decke überziehen, wartet der Aargau auf die Flocken. Im Flachland ist wenig bis gar kein Schnee gefallen.

Weniger Schneetage Mit der Winter-Erwärmung reduziert sich die jährliche Zahl der Tage mit einer Schneedecke in den Schweizer Alpen je nach Standort um etwa 20 bis 30. Die Folgen werden am Messstandort Arosa gut sichtbar, wie Meteo Schweiz schreibt: Die Neuschneesumme sank in den vergangenen Jahrzehnten um einen Meter, die mittlere Schneehöhe um 20 Zentimeter. Bis sich die Winterschneedecke aufgebaut hat, dauert es einen Monat länger.

Vom ersten Neuschnee sprechen Meteorologen, sobald eine Ein-Zentimeter-Schicht liegen bleibt. In der Regel fällt dieser in den tieferen Lagen der Nordwestschweiz Anfang Dezember. Auch fast zwei Monate später hat die Messstation Aarau-Buchs noch keinen Schnee gemeldet, wie Zahlen des Bundesamts für Meteorologie und Klimatologie zeigen. Später fiel der erste Neuschnee erst in vier Wintern seit Messbeginn. Der späteste Schnee wurde am 1. März 1990 gemessen.

Außergewöhnlich sind laut Stephan Bader, Klimatologe bei Meteo Schweiz, aber vielmehr die Anzahl Schneetage, die deutlich unter dem Mittel früherer Wintersaisons liegen. Vergleichsweise schneearm fiel die Saison 1989/1990 aus, als die Region nur an einem Tag von einem weißen Mantel eingehüllt wurde. Ähnlich schneearm waren die Jahre 1990 und 2002, als in der ganzen Winterperiode nur an zwei Tagen messbarer Neuschnee fiel.

Wie lange es dauert, kann der Wetterdienst von Meteo Schweiz nicht sagen. „Unsere aktuellen Prognosen gehen bis Mitte nächste Woche. In diesem Zeitraum ist weiter kein Schnee in Sicht.“ Der Dezember und der bisherige Januar fielen deutlich zu mild aus. Wurde es kühl, fehlte der Niederschlag. Zeichen deuten darauf hin, dass der aktuelle Winter zu warm bleibt. Die Saisonprognose von Meteoschweiz zeigt, dass die Periode Februar bis April mit einer Wahrscheinlichkeit von 55 Prozent mild wird. Winter, in denen in Teilen des Flachlands kein Schnee fiel, gab es laut Bader nur wenige. Laut Wetterdienst führt die Saisonprognose nicht zwingend zum schneearmen Winter.

Klar ist: Die Schweizer Winter werden wärmer. Vor 50 Jahren lag die Nullgradgrenze laut Meteo Schweiz bei etwa 600 Metern. Heute liegt sie rund 250 Meter höher. Die Folge: Zu Beginn und Ende des Winters fällt vermehrt Regen statt Schnee. Zudem wird die Schneeschmelze beschleunigt. Ohne Klimaschutz gehen die Szenarien des Bundes bis 2060 von einem Anstieg der Nullgradgrenze um 400 bis 650 Meter aus. Für Skiorte wie Arosa könnte dies verheerende Folgen haben: So sei in diesen Höhen bis 2060 mit einer Reduktion der Gesamtschneemenge von 40 bis 50 Prozent zu rechnen.