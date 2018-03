Kreis Waldshut Atomkraft und A 98 beschäftigen den BUND-Regionalverband Hochrhein weiterhin

Weitere Abschnitte der A 98 und die Schweizer Atomkraftwerke sowie das geplante Endlager beschäftigen den BUND-Regionalverband Hochrhein auch 2018.

Zahlreiche Mitglieder aus den Landkreisen Waldshut und Lörrach begrüßte der Vorsitzende des Regionalverbands Hochrhein des BUND, Lüder Rosenhagen aus Bad Säckingen, bei der Hauptversammlung. Unter den Gästen war Georg Kirschbaum, der Bürgermeister Adrian Schmidle aus Murg vertrat. „Ich bin schon seit 30 Jahren Mitglied beim BUND. Die Ziele und Tätigkeiten sind wichtig“, sagte er. Eigentlich wollte der Vorsitzende sein Amt abgeben, aber er mache noch ein Jahr weiter, erklärte Rosenhagen.

Wenig Erfreuliches hatte indes Kassierer Sepp Burkhardt-Bergér aus Ühlingen zu berichten. Auch dieses Jahr starte man mit einem Defizit, das nicht viel Spielraum für größere Projekte lasse. „Wir haben einen engen finanziellen Rahmen.“ Dazu komme auch ein Gesamtmitgliederschwund von ungefähr 270 Personen für die beiden Landkreise Waldshut und Lörrach, ergänzte Regionalgeschäftsführer Ulrich Faigle. Insgesamt beläuft sich die Mitgliederzahl auf aktuell 4869 Mitglieder. Einiges erreicht worden ist im vergangenen Jahr.

Inge Böttinger aus Wehr berichtete über das Projekt Pumpspeicherwerk Atdorf. „Wir haben es geschafft dieses Monsterprojekt zu verhindern“, verkündete sie stolz. „Auch im Schluchseewerk hat die Natur gewonnen“, ergänzte Faigle. Die wasserrechtliche Genehmigung sei 2017 abgelaufen und sie hätten erreicht, dass Belange des Naturschutz respektiert und 16 Bäche wieder zum Leben erweckt wurden. Ein anderes Thema sei die A 98.5 Rheinfelden – Schwörstadt, erklärte Faigle. Die Trasse schneide zwei Flora-Fauna-Habitate, das sei problematisch für den Artenschutz. Problematisch sei auch die Atomkraft in der Grenzregion.

Kritisch sei besonders das Kraftwerk Beznau, erklärte Rosenhagen. Einer der Blöcke habe eine Laufzeit von 40 Jahren und sei eines der ältesten Atomkraftwerke der Welt. Man wisse nichts über so lang laufende Reaktoren. Die Themen Atomkraftwerke in Grenzlage und Schweizer Atomendlager würden sie auch 2018 begleiten, führte Faigle aus. Auch die A 98 werde im Gespräch bleiben. Daneben gebe es einige Veranstaltungen. „Dieses Jahr haben wir das Thema Dinkelberg“, erklärte er. Es werde etwa 25 Veranstaltungen zum Thema geben. Regelmäßig treffen sich die Kindergruppen. „Ziel ist es, unser Wissen an die Kinder weiterzugeben“, so Faigle.