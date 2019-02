von sk

„Rund fünf Prozent Arbeitslose weniger und eine Arbeitslosenquote von drei Prozent lassen mich gern auf 2018 zurückblicken. Auch die Beschäftigung wächst kontinuierlich“, resümiert Andreas Finke, Leiter der Agentur für Arbeit Lörrach, in seinem Jahresbericht. Mehr als 135 000 Menschen waren Mitte 2018 Jahres in den Landkreisen Lörrach und Waldshut sozialversicherungspflichtig beschäftigt, rund 2000 (plus 1,5 Prozent) mehr als 2017. Dazu kommen rund 36 000 Grenzgänger, die auf der anderen Seite des Rheins arbeiten.

Durchschnittlich waren 6673 Männer und Frauen 2018 ohne Arbeit. Vor einem Jahr waren es noch 322 mehr. Mit 4,6 Prozent sei es zwar nicht der höchste Rückgang in Baden-Württemberg, aber für die Agentur Lörrach die stärkste Veränderung seit 2012. Die Arbeitslosenquote sank im Jahresdurchschnitt um 0,2 Prozentpunkte. 2017 lag sie noch bei 3,2 Prozent.

Einen positiven Trend gab es vergangenes Jahr auch bei den Langzeitarbeitslosen, also jenen, die bereits länger als zwölf Monate arbeitslos gemeldet waren. „Arbeitsagentur und Jobcenter haben intensiv beraten und unterstützt“, schreibt Finke. Rund 1600 Männer und Frauen sind aktuell langzeitarbeitslos, 6,5 Prozent weniger als im Jahresdurchschnitt 2017.

Schaut man zehn Jahre zurück, so sind sogar rund 30 Prozent weniger Menschen langzeitarbeitslos. „Es lohnt sich, am Ball zu bleiben und einen langen Atem zu haben. Förderung und Weiterbildung spielen die wichtigste Rolle, um diesen Personenkreis, der häufig gering qualifiziert ist, in Arbeit zu bringen.“ Noch mehr Chancen bieten aus Sicht von Finke zwei neue Gesetze zur Förderung und Qualifizierung von Langzeitarbeitslosen, die der Gesetzgeber 2019 auf den Weg brachte. „Wir kommen Stück für Stück weiter voran und haben dafür jetzt noch mehr Budget und Möglichkeiten zur Verfügung.“

Nach dem sprunghaften Anstieg von 2015, welcher der Flüchtlingskrise geschuldet war, entspannte sich die Lage bei Arbeitslosen ausländischer Herkunft wieder. Gegenüber dem Vorjahr waren zwei Prozent weniger gemeldet. Erfreulich ist auch, dass der Anteil der Ausländer, die in Arbeit sind, um acht Prozent gegenüber 2017 angestiegen ist. Rund 22 500 Beschäftigte ausländischer Herkunft waren zum Stichtag 30. Juni gemeldet. Das waren über 1600 mehr als im Jahr zuvor.

Das Thema Qualifizierung wurde 2018 kontinuierlich vorangetrieben. Rund 900 Männer und Frauen begannen im vergangenen Jahr eine Weiterbildung oder Umschulung. „Wir stehen vor großen Herausforderungen. Berufliche Anforderungen verändern sich“, meint Finke. „Weiterbildung und lebenslanges Lernen sind Stichworte, die uns ein ganzes Arbeitsleben begleiten. Qualifizierung ist der beste Schutz gegen Arbeitslosigkeit, auch vor dem Hintergrund der Digitalisierung.“

„Ich rechne auch für 2019 mit einer stabilen Arbeitsmarktentwicklung“, zeigt sich Finke optimistisch. Wir werden uns weiter intensiv um die Menschen kümmern, die schon länger arbeitslos sind.“ Die Prävention zur Vermeidung von Langzeitarbeitslosigkeit sei ebenso bedeutsam, wie die Qualifizierung von Arbeitslosen.

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung gibt ebenfalls grünes Licht: „Laut deren Vorausrechnung werden wir 2019 die Arbeitslosigkeit um weitere 4,5 Prozent senken. Die Beschäftigung soll um weitere 1,5 Prozent wachsen. Das halte ich bei unserer günstigen Ausgangslage durchaus für realistisch“, kommentiert Finke die Arbeitsmarktprognose für die Region.