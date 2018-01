sk Arbeitsmarkt: Beschäftigung auf Rekordhoch

133 055 Frauen und Männer in den Landkreisen Lörrach und Waldshut hatten im Juni 2017 ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis. Damit erreicht die Beschäftigungsstatistik im Agenturbezirk einen neuen Höchststand.

Hochrhein – 133 055 Frauen und Männer in den Landkreisen Lörrach und Waldshut hatten im Juni 2017 ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis. Dies geht aus der aktuellen Beschäftigungsstatistik der Agentur für Arbeit Lörrach hervor. Damit erreicht die Beschäftigungsstatistik im Agenturbezirk einen neuen Höchststand, informiert die Agentur in einer Pressemitteilung.

Das bedeutet einen Zuwachs von 2705 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (2,1 Prozent) als noch vor einem Jahr und sogar fast 20 000 Beschäftigte (18 Prozent) mehr als im Krisenjahr 2009. Den stärksten Zuwachs gab es mit einer Steigerung von 2,2 Prozent im Landkreis Waldshut. Im Landkreis Lörrach wurden 2,0 Prozent mehr Arbeitsplätze als im Vorjahr geschaffen.

In die benachbarte Schweiz pendeln dazu noch 36 719 Menschen. Das sind 441 Menschen mehr als noch im Jahr davor (plus 1,1 Prozent). Die Landkreise Lörrach und Waldshut kommen damit zusammen auf eine Beschäftigungsquote von rund 65 Prozent (Baden-Württemberg: 59,3 Prozent).

Zum 30. Juni 2017 wurden in beiden Landkreisen 10 217 Betriebe gezählt. Das war eine Zunahme von 36 gegenüber dem Vorjahr. Günstig entwickelt haben sich vor allem Berufe im Sozialwesen (plus 4,9 Prozent) und im erzieherischen Bereich (plus 4,7 Prozent), sowie die Gastronomie (plus 4,1 Prozent)