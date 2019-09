Nachdem Google vor einigen Monaten seine Kamera-Fahrzeuge durch den Kreis Waldshut geschickt hat, ist nun der Computerkonzern Apple am Hochrhein aktiv. In Bad Säckingen, Murg und Wehr wurden sie in den vergangenen Tagen schon gesichtet. Die weißen Apple-Fahrzeuge sind im Gegensatz zu den bunten Google-Autos eher unauffällig. Im Prinzip sehen sie ganz normal aus – wenn da nicht der Dachaufbau wäre: Die zylinderförmige, etwa 1,5 Meter hohe Dachkamera sorgen immer wieder für Aufsehen, wenn das Auto alle Straßenzüge abfährt.

Vor einem Hotel in Wehr stehen mehrere Apple-Autos – unter einer Faltgarage vor neugierigen Blicken geschützt. | Bild: privat

Was wird da fotografiert? Und was passiert mit den Bildern?

Die während der Fahrt erzeugten Panoramabilder können technisch zusammengefügt werden – so einsteht ein interaktiver 3D-Kartendienst. Mit der Computermaus lassen sich so Innenstädte ablaufen und erkunden. Bei Google heißt dieser Dienst „Streetview„, bei Apple soll bald der vergleichbare Dienst „Look Around“ (übersetzt: „Schau dich um“) starten.

Warum sind bislang so wenig deutsche Städte bei Google Streetview verzeichnet?

Was für Touristen und Ortsfremde ein nützlicher Service ist, kann für Bewohner und Eigentümer von Immobilien ein Ärgernis sein: Denn mit den Bildern werden sozusagen auch die Wohn- und Eigentumsverhältnisse von Betroffenen veröffentlicht. Als Google vor einigen Jahren seinen Dienst „Streetview„ startete, löste dies aus diesem Grund eine Welle von Protesten von Datenschützern aus.

Google hatte zunächst die 20 größten Städte abfotografiert und veröffentlicht. Nach den Widersprüchen stoppte Google die weiteren Veröffentlichungen und verzichtete auch auf Aktualisierungen der bestehenden Fotos aus Deutschland. Die jüngst von Google gemachten Bilder seien nicht zur Veröffentlichung bestimmt, teilte eine Unternehmenssprecherin seinerzeit mit. Sie sollen lediglich helfen, den Kartendienst Google Maps verbessern.

Wehr Google fotografiert derzeit Wehr Das könnte Sie auch interessieren

Wird das bei Apple „Look Around“ anders? Werden hier Bilder veröffentlicht?

Ob und wann Apple Bilder aus Deutschland veröffentlicht, ist derzeit noch völlig unklar. Offiziell soll „Look Around“ im Herbst starten, ob Deutschland dann schon dabei ist, wird allerdings bezweifelt. Swantje Claussen von der Bremer Datenschutzaufsichtsbehörde hatte gegenüber Radio Bremen sogar gesagt, Apple hab nachdrücklich versichert, dass es nicht plant, das Look-Around-Feature in Deutschland zu veröffentlichen. Auf der Apple Homepage ist davon allerdings nicht die Rede. Im Gegenteil: Hier wird ausdrücklich das Ziel genannt, „Look Around“ zu ermöglichen.

Ist es überhaupt erlaubt, Personen, Autos und Gebäude zu fotografieren und zu veröffentlichen?

Personen und Autokennzeichen werden von den Internetdiensten automatisch unkenntlich gemacht. Gebäude selbst genießen rechtlich zwar keinen Persönlichkeitsschutz, allerdings können nach Auffassung von Datenschützern die Bewohner und Besitzer Rechte geltend machen und verlangen, dass ihre Immobilien verpixelt werden. Bei Google gab es diese allerdings meist erst nach der Veröffentlichung der Bilder. Apple sagt zwar die automatische Verpixelung von Kennzeichen und Gesichtern zu, für Gebäude ist dies aber bislang nicht vorgesehen.

Bad Säckingen Google-Auto am Hochrhein unterwegs Das könnte Sie auch interessieren

Wie können sich Hausbesitzer schützen, wenn Sie eine Veröffentlichung von Bildern ihrer Immobilien verhindern wollen?

Die Verbraucherzentralen haben auf ihren Internetseiten einen Mustertext bereit gestellt, mit dem man der Veröffentlichung der Bilder widersprechen kann. Diese Schreiben sollten die Nutzer ausfüllen und an die E-Mail-Adresse MapsImageCollection@apple.com schicken. Das Musteranschreiben finden Sie hier:

Bad Säckingen Musterbrief: So widersprechen Sie den Apple-Aufnahmen Das könnte Sie auch interessieren

Wie funktioniert „Look Around“?

Mehrere Panoramabilder werden von einer Software gekoppelt und mit anderen Daten verbunden: Neben einem GPS-Ortungssystem führen die Fahrzeuge auch ein Radarsystem mit, mit dem Fassaden „abgetastet“ werden. So können die Gebäude in den Karten dreidimensional dargestellt werden. Seit Google im Jahr 2007 mit dem Fotografieren der Städte begann, hat sich die Qualität der Bilder übrigens deutlich weiterentwickelt: Die neueste Generation der Kameras erkennt Straßennamen und Hausnummern, ja sogar Öffnungszeiten von Geschäften sollen von Schaufenstern ausgelesen werden können.