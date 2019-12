Wer glaubt an Schutzengel? Wie eine kanadische Universität herausfand, sind 45 von 100 Befragten vom Wirken eines Schutzengels überzeugt. Sind diese Menschen deshalb risikofreudiger, wie etwa Radfahrer, die ohne Helm unterwegs sind?

Eher das Gegenteil, stellten die Forscher fest. Weitaus plausibler scheint, dass Schutzengelgläubige die Welt als etwas gefährlicher als andere wahrnehmen, sich deshalb vorsichtiger verhalten und im Schutzengel eine zusätzliche Absicherung sehen.

Reines Glück, purer Zufall oder doch Schutzengel? Egal, wie jeder es werten mag, durch welche Fügung im Dezember vor 30 Jahren zwei Kleinkinder ohne einen Kratzer einer tödlichen Gefahr entgingen, fest steht: das Risiko, beim Unfall zu Schaden zu kommen, war ungleich größer als die Chance, unversehrt zu bleiben.

Spanplatte saust über Baby hinweg

Vier Tage vor Heiligabend 1989 ließ in Luttingen eine 40-jährige Schweizerin ihr sieben Wochen altes Baby in ihrem VW Golf zurück, den sie an der B 34-Ortsdurchfahrt parkte. Das Kind schlief in seiner Tragetasche auf dem Rücksitz, die Mutter ging noch schnell etwas besorgen.

Minuten später verlor ein am geparkten Golf vorbeifahrender Lastwagen von seiner Ladefläche eine 2,60 auf zwei Meter große Spanplatte. Sie durchschlug das Heckfenster des Golf und zerbrach in mehrere Teile. Dank der Rücksitzlehne rutschte das Geschoss über die Tragetasche mit dem Baby hinweg. Zwar wurde es von Glassplittern übersät, doch passiert war ihm dabei nichts.

Kachelofen explodiert

Drei Tage nach Heiligabend 1989 knallte es im Kachelofen eines aus dem Jahre 1928 stammenden Hauses in Grafenhausen. Die Explosion war so heftig, dass der Kachelofen im Wohnzimmer auseinanderflog. In diesem Moment war nur ein 16 Monate alter Junge im Raum. Er spielte in seinem Laufstall, der von den Trümmern des Kachelofens übersät wurde.

Doch der Kleine blieb wie durch ein Wunder unversehrt. Also doch das Werk von Schutzengeln, wie sie insbesondere die noch nichts von Risiken ahnenden Kinder haben sollen? Leider nicht alle Kinder, wie es tragische Gegenbeispiele fehlender Schutzengel zeigen.