Die letzten Maiwochen des Jahres 1999 dürften vielen Menschen am Hochrhein als äußerst nasse Angelegenheit in Erinnerung geblieben sein. Damals schossen Wassermassen den Rhein hinunter. Besonders schlimm betroffen vom Hochwasser war Rheinfelden. Unsere Fotografin Heidi Rombach hat eindrückliche Bilder in ihrem Archiv gefunden.

Eine Kamerafrau des Schweizer Fernsehens bei Dreharbeiten am Schweizer Zoll in Rheinfelden. In einer Anglerhose watete sie durch die Wassermassen.| Bild: Heidi Rombach