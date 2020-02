von Leony Stabla

Frau Faus, wie fühlt sich das an, nur alle vier Jahre Geburtstag zu haben?

Es klingt viel schlimmer, als es wirklich ist. Als Kind habe ich gedacht, ich werde so auch nicht älter, aber das hat sich leider nicht bewahrheitet (lacht). Ich bin oft gefragt worden, ob ich denn auch nur alle vier Jahre Geschenke bekomme. Das war aber natürlich nicht der Fall. Wir haben meinen Geburtstag immer gefeiert. In den Jahren, in denen es keinen 29. Februar gibt, sind wir auf den 1. März ausgewichen.

Anna Faus ist zwar 36 Jahre alt, feiert aber erst ihren 9. Geburtstag. | Bild: Leony Stabla

Wieso am 1. März und nicht am 28. Februar?

Meine Mutter sagt immer, dass sie ganz sicher wüsste, dass ich am 28. Februar noch nicht da gewesen sei, also könne man an diesem Tag auch noch nicht feiern. Das finde ich logisch, besonders, seit ich selbst Mutter bin. Aber ich weiß, dass viele stattdessen den 28. Februar wählen, weil so zumindest der Monat gleich bleibt. Auch alle elektronischen Medien erinnern am 28. daran, dass ich Geburtstag habe, wenn kein Schaltjahr ist.

Stört Sie das?

Nein, dann bekomme ich eben an zwei Tagen gratuliert, wer hat das schon? Und wer mich gut kennt, der gratuliert mir sowieso am 1. März. Durch das besondere Datum vergessen auch weniger Menschen meinen Geburtstag.

Zur Person Anna Faus ist in Köln geboren, in Rheinfelden aufgewachsen und lebt heute mit ihren beiden Kindern dort. Die 36-Jährige arbeitet als Erzieherin im Minikindergarten des Familienzentrums und im St. Josefshaus Herten.

Feiern Sie in einem Schaltjahr besonders groß?

Früher ja, aber inzwischen nicht mehr. Meine Mutter hat mir zu meinem ersten Geburtstag, also als ich vier Jahre alt geworden bin, eine riesige Torte gebacken. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich daran wirklich erinnere, oder nur durch Bilder und Erzählungen, denn verstanden habe ich das Ganze eigentlich erst, als ich acht wurde. Ab da war es dann auch eine Besonderheit für mich, an meinem richtigen Geburtsdatum feiern zu können.

Wie ist das mit runden Geburtstagen?

Es ist ein bisschen schade, dass ich besondere Geburtstage wie den 18. oder den 30. nicht an einem 29. Februar feiern konnte, aber das hat mich nie abgehalten, groß zu feiern. Meinen nächsten Geburtstag in vier Jahren, wenn ich 40 werde, habe ich aber vor, wirklich gebührend zu feiern. Vermutlich bekomme ich dann lauter Sachen, die eigentlich für Zehnjährige sind, geschenkt, denn als ich 24 Jahre alt wurde, habe ich auch eine Schultüte bekommen.

Wie sind denn sonst die Reaktionen der Menschen auf ihr Geburtsdatum?

In meiner Kindheit waren die anderen Kinder immer sehr bestürzt und haben mich bemitleidet, eben weil sie dachten, dass ich nur im Schaltjahr feiern könnte und auch nur dann Geschenke bekäme. Heute, als Erwachsene, finden die meisten das eher lustig oder außergewöhnlich. Unbemerkt bleibt mein Geburtsdatum aber nie. Sobald ich meinen Ausweis irgendwo zeigen muss, fällt es den Leuten auf und ich werde immer darauf angesprochen.

Und wie findet ihre Tochter es, mehr Geburtstage gehabt zu haben als ihre Mutter?

Die findet das wirklich lustig und hat die letzten Jahre ganz vielen Menschen davon erzählt, dass ihre Mutter erst acht ist. Und auch mein Sohn freut sich darauf, dass er in diesem Jahr mit mir gleichziehen wird, der feiert dieses Jahr nämlich auch seinen neunten Geburtstag.