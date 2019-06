Die Gemeinde Küssaberg wird zur Seenlandschaft, in Waldshut drohen die Deutschen Minigolf-Meisterschaften ins Wasser zu fallen und in Rheinfelden muss eine historische Brücke fast gesprengt werden: Dies sind drei dramatischen Szenen, die sich während des Rekord-Hochwassers vom Mai 1999 am Hochrhein abgespielt haben. Blicken Sie mit uns zurück.

Land unter hieß es in den Tagen vor Pfingsten am Hochrhein. Heftiger Regen und schmelzender Schnee in den Alpen ließen Mitte Mai den Bodensee auf einen Pegelstand von 5,65 Metern ansteigen. Die Auswirkungen waren auch in der Region zwischen