Täglich kommt es in der Notaufnahme am Klinikum Hochrhein in Waldshut zu Übergriffen verbaler und körperlicher Art. 2019 kam es sogar zu 45 Polizeieinsätzen. Darum braucht es Experten, die in bedrohlichen Situationen eingreifen. Einer davon ist Krankenpfleger und Belegungskoordinator Massimiliano Iannuzzelli. Er schildert seine Erlebnisse als Deeskalationsmanager.

„Die Hemmschwelle zu Aggressionen in der Notaufnahme im Krankenhaus in Waldshut und – bis vor der Schließung – auch in Bad Säckingen ist in den vergangenen Jahren immer niedriger geworden, und so haben die Übergriffe stark