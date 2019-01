von Claudia Renk

Es liegt Schnee, wenn auch noch nicht besonders viel, die Sonne scheint und lockt Wintersportler und Spaziergänger nach draußen. Noch nicht alle Skihänge im Raum St. Blasien sind bereit, aber wer Skilaufen möchte, hat bereits eine Auswahl von Möglichkeiten, da mehrere Lifte beschneit werden. Für das Wochenende wird mehr Schnee erwartet.

Im Gebiet St. Blasien sind in Menzenschwand sowohl die Zeiger-Sesselbahn als auch der Schlepplift an der Familienabfahrt Grafenmatt in Betrieb. Allerdings herrschen laut Schneebericht bei beiden noch eingeschränkte Pistenverhältnisse. Der Tellerlift am Grafenmatt II ist ebenfalls in Betrieb, hier werden keine Einschränkungen gemeldet. Der Schlepplift am Zeller II ist ebenfalls geöffnet, allerdings nur als Zubringer. Die zugehörige Piste ist noch gesperrt. Die Lifte sind aktuell täglich von 9 bis 16.30 Uhr in Betrieb.

Wanderwege sind freigegeben

Wer lieber zu Fuß als auf Skiern unterwegs ist, kann sich momentan in St. Blasien ausgiebig an der weiß überzuckerten Landschaft erfreuen: alle Wanderwege sind freigegeben. Anders sieht es allerdings bei den Loipen aus, hier liegt noch nicht genug Schnee, um sie zu spuren. Und auch wer am Rodelhang in Menzenschwand per Schlitten talwärts sausen möchte, muss sich noch ein wenig gedulden.

Wanderwege gesperrt, Loipen noch nicht gespurt

In Bernau hat aktuell der Spitzenberglift im Ortsteil Innerlehen täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Geparkt werden kann auf dem Parkplatz Spitzenberg. Loipen sind wie in St. Blasien noch keine gespurt. Die Winterwanderwege sind zwar nicht gesperrt, aber auch nicht geräumt, es wird darauf hingewiesen, dass diese zum Teil vereist sein können. Wer dort unterwegs sein möchte, sollte also Vorsicht walten lassen. Auch auf den drei Rodelbahnen beim Loipenhaus, am Spitzenberg und an der Krunkelbachhütte liegt momentan noch nicht genug Schnee für eine rasante Schlittenabfahrt.

In Häusern müssen sich sämtliche Wintersportler noch ein bisschen gedulden, aber Wandern, Herumtollen und erste Schneemannversuche sind immer möglich. Auch aus Dachsberg, Ibach und Höchenschwand werden derzeit noch keine Möglichkeiten für Skiläufer gemeldet. Das ursprünglich für den heutigen Samstag angekündigte Mondscheinrodeln des WSC Bannholz/Höchenschwand musst sogar wegen zu geringer Schneemengen abgesagt werden. Aber auch hier bieten sich Winter-Wanderungen im Schnee oder Schneeballschlachten zum ersten Genießen des Winterwetters an.