Die Arbeitslosigkeit in den Landkreisen Lörrach und Waldshut stieg im Juli erneut an, wie die Arbeitsagentur Lörrach mitteilt. Allerdings gering, um 0,1 Prozentpunkte. Mehr Sorgen bereitet der generelle Mangel an Arbeitskräften, der sich laut Angaben weiter verschärfe. Auch die Fachkräftenachfrage sei nach wie vor hoch.

Junge Menschen melden sich vorübergehend arbeitslos

Nicht alleine die ukrainischen Flüchtlinge, die seit 1. Juni von Jobcentern in den Landkreisen Lörrach und Waldshut betreut würden, seien für den Anstieg der Arbeitslosenquote verantwortlich.

Laut Angaben greifen auch saisonale Effekte. Vor den Sommerferien meldeten sich verstärkt junge Menschen arbeitslos, die erst im Herbst ein Studium oder eine Ausbildung beginnen oder nach ihrer Ausbildung eine Beschäftigung aufnehmen würden.

Geschäftsführerin sieht noch keinen Grund zur Sorge

Für Jenniefer Schmucker, operative Geschäftsführerin bei der Arbeitsagentur Lörrach, käme dieser Anstieg deshalb nicht überraschend. „Zwar ist auch in diesem Monat die Arbeitslosigkeit gestiegen, das ist allerdings saisonüblich und kein Grund zur Sorge“, wird sie zitiert.

Situation entspannt sich normal zum Ende des Sommers

Menschen die zum Quartalsende gekündigt worden seien, deren befristete Anstellung ausgelaufen sei und junge Menschen, die ihre Ausbildung abgeschlossen oder die Schule beendet hätten, meldeten sich vorübergehend arbeitslos. Schmucker: „Normalerweise entspannt sich die Situation zum Ende des Sommers wieder.“

Nachfrage nach Arbeitskräften ist weiterhin hoch

Wie die Arbeitsagentur berichtet, ist die Nachfrage nach Arbeitskräften in fast allen Branchen mit 4137 Stellen im Bestand weiterhin hoch. Und das trotz der durch gestörte Lieferketten, die Corona-Pandemie und der stark steigenden Inflation ausgelösten aktuell unsicheren Lage.

1383 Ausbildungsplätze sind unbesetzt, 673 suchen

Ähnlich gestalte sich die Situation auf dem Ausbildungsmarkt. Die Zahl der unbesetzten Stellen liege derzeit bei 1383. Darauf kämen 673 junge Menschen, die einen Ausbildungsplatz suchten. In der Vergangenheit seien die Relationen ausgewogener gewesen. Schmucker warnt: „Diese Ausbildungslücke heute ist der Fachkräftemangel von morgen.“

Die wichtigsten Kennzahlen auf einen Blick: Arbeitslosenquote steigt um 0,4 Prozentpunkte Die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk Lörrach nahm gegenüber dem Juni um 0,1 Prozentpunkte zu und liegt nun bei 4,1 Prozent. Vor der Corona-Krise lag die Arbeitslosenquote bei 3,6 Prozent. Das Land Baden-Württemberg weist eine Quote von 3,6 Prozent aus. Im Landkreis Lörrach liegt die Quote im Juli 2022 bei 4,3 Prozent, im Kreis Waldshut bei 3,7 Prozent. Situation in den Landkreisen Lörrach und Waldshut Im Juli wurden in den Landkreisen Lörrach und Waldshut 9046 Arbeitslose gezählt. Im Landkreis Lörrach gab es 31 Arbeitslose weniger als im Juni (minus 0,6 Prozent). Im Landkreis Waldshut (plus 165) nahm die Arbeitslosigkeit zu. Das waren 4,9 Prozent mehr. Der Anstieg der Arbeitslosigkeit um 1,5 Prozent (plus 134) wirkt sich hauptsächlich in der Grundsicherung aus. Besonders von Arbeitslosigkeit betroffen sind Ältere und Langzeitarbeitslose Bei jungen Menschen unter 25 Jahren stieg die Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vormonat erneut: Diesmal um 11,1 Prozent (plus 73). Gegen den Trend fiel die Arbeitslosigkeit bei anderen Personengruppen. Nach dem Anstieg im Juni fiel die Zahl bei Älteren über 50 Jahre um 1,5 Prozent, von 3225 auf 3177. Und im Juli waren 27 Menschen weniger langzeitarbeitslos (minus 1 Prozent) gemeldet als im Juni und 502 weniger als im Juli 2021. Nach wie vor sind aber langzeitarbeitslose Menschen (2611) am stärksten von den Auswirkungen der Pandemie betroffen. Derzeit ist immer noch fast jeder dritte Arbeitslose langfristig ohne Job. Vor der Pandemie war es nur jeder Fünfte. Hohe Dynamik: Weniger Personen nehmen eine Beschäftigung auf Im Juli meldeten sich 1951 Personen neu oder erneut arbeitslos. Davon kamen 744 Personen direkt aus Beschäftigung. Gleichzeitig beendeten 1810 Personen ihre Arbeitslosigkeit. Davon nahmen 609 Personen eine Arbeit auf und damit 238 weniger als im Juli 2021. Kräftenachfrage ist unverändert hoch Im Bezirk der Agentur für Arbeit Lörrach wurden im Juli 665 neue Stellen gemeldet. Damit sank der Stellenbestand leicht von 4260 auf 4137. Der Zugang seit Jahresbeginn beträgt 5534 Stellen. Der Bestand der gemeldeten Arbeitsstellen liegt in diesem Juli 25,3 Prozent unter dem Bestand des Vorjahresmonats. Mehr Arbeitslose unter den Ukraine-Flüchtlingen Im Juli waren 1139 Menschen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit arbeitslos gemeldet. Das waren 126 mehr als im Juni und 1110 mehr als im Vorjahresmonat. 80 Prozent davon sind Frauen. Der Großteil der geflüchteten Menschen ist zwischen 25 und 55 Jahre alt.

In Anbetracht dieser Zahlen beruhigt Schmucker diejenigen, die noch keine Option für den Herbst haben: „Die Chancen auf eine Lehrstelle ab September stehen wirklich gut. Wir helfen dabei, das Richtige zu finden.“